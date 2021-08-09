Исследование: плавание улучшает работу мозга и избавляет от стресса

Ученые пришли к выводу, что плавание улучшает когнитивные функции головного мозга и способствует быстрейшему восстановления после стресса, связанного с перенесенным заболеванием. Об этом опубликована статья в журнале The Conversation.

По словам эксперта из университета Марди Хардин-Бэйлор Сины Мэтью, плавание является самой полезной аэробной нагрузкой для мозга и памяти, превосходя пробежку или езду на велосипеде.

Ученые провели эксперименты с крысами, заставив их ежедневно в течение часа плавать. После этого животных помещали в лабиринт с шестью вариантами пути, и в одном из них находилась специальная платформа, которую нужно было найти, и на это крысам давали шесть попыток.

Было отмечено, что через неделю часовых занятий плаванием у крыс улучшилась память - как краткосрочная, так и долгосрочная, они стали совершать все меньше ошибок в попытках найти платформу. Таким образом, делают вывод ученые, плавание повлияло на развитие памяти и этот способ реабилитации можно использовать для восстановления обучения и памяти, поврежденных из-за нервно-психических заболеваний.

Регулярные занятия плаванием формируют в мозге нем новые нейронные связи, помогает подавлять воспаление в гиппокампе, а также препятствует программируемой гибели клеток. Это помогает восстановиться после стресса.