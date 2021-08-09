Исследователи выяснили, в каком возрасте россияне собираются на пенсию

Новости

Станция метро "Проспект Вернадского" останется закрытой до 23 августа 10:12
Умер правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев 10:10
До 91 выросло число детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер 10:01
Жителям пострадавшего от пожара якутского села окажут матпомощь 09:57
В Екатеринбурге сиделку заподозрили в избиении 95-летней женщины 09:39
Модернизированный Су-57 могут начать производить в 2025 году 09:32
Разработчики беспилотных авто смогут получить полмиллиона рублей 09:26
Собянин: Павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме 09:26
Житель Красноярского края открыл стрельбу по участникам ДТП 09:21
Профессор из Англии рассказал, что будет с коронавирусом дальше 08:57
Курс рубля снижается вслед за ценой на нефть 08:50
В Тюмени врачи вынули из глаза ребенка часть металлической игрушки 08:43
Дым от якутских пожаров дошел до Екатеринбурга 08:34
Гинцбург заявил, что коронавирус станет полностью управляемым 08:15
Новая рабочая неделя в Москве начнется с 29-градусной жары 08:05
В центре Москвы разбился спорткар за 16 миллионов рублей 08:03
Названы регионы с самым доступным бензином для населения 07:45
Операторы столичной "Системы-112" приняли более 2,7 млн вызовов в этом году 07:31
Назван самый малочисленный коренной народ в России 07:20
В Китае почти 450 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за ливней 07:19
В Сингапуре прививку от коронавируса сделали 70 процентов жителей 07:15
У жителя Хабаровского края нашли черную икру на 6,5 млн рублей 07:01
В Приамурье паводок нарушил транспортное сообщение с 28 селами 06:47
NYT: Байден не отменит вывод войск из Афганистана из-за наступления талибов 06:42
В Турции потушили все угрожавшие населенным пунктам лесные пожары 06:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 10:00
Рубрика: Общество

Исследователи выяснили, в каком возрасте россияне собираются на пенсию

Текст: Алексей Дуэль
Продолжать трудиться после 70 лет собираются 22% россиян, почти столько же - 20% - планируют завершить карьеру до 55 лет. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом "Работа.Ру" совместно с негосударственным пенсионным фондом "Сбера".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Завершить работу до наступления официального пенсионного возраста готовы 27% респондентов, год назад таких было меньше на 7%. На собственные накопления рассчитывают только два процента опрошенных. Еще семь процентов признались, что будут жить за счет иного источника доходов, в большинстве случаев речь идет о сдаче квартиры. На помощь родственников надеются 18% опрошенных.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В ПФР дали совет, когда начинать оформлять пенсию

Работать до 60 лет планируют 22% респондентов (17% мужчин и 28% женщин). Год назад такой возраст завершения трудовых будней называли 27% россиян при равном соотношении мужчин и женщин.

Уйти с работы сразу после официального выхода на пенсию планируют 58% россиян. Таких стало на 16% больше, чем год назад. Еще 26% опрошенных (31% мужчин и 21% женщин) сказали, что продолжат трудиться в первые годы получения пенсии.

Почти половина россиян - 47% - никак не готовятся к выходу на пенсию. Оставшиеся так или иначе создают себе дополнительные источники поступления средств для жизни. В том числе девять процентов респондентов откладывают деньги, восемь процентов вложились в недвижимость, которая будет их кормить, пять процентов надеются на поддержку детей, а два процента оформили индивидуальный пенсионный план и ежемесячно перечисляют в негосударственный пенсионный фонд часть зарплаты, из которой будет сформирована их добавка к пенсии.

Общество Соцсфера Социология Экономика Пенсии и пособия Тесты и опросы

Главное сегодня

Умер правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"
В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19
Россиянам рассказали о способах борьбы с обманом в кассовых чеках
Эпидемиолог сообщила о сроках развития постковидного синдрома
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения