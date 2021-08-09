Исследователи выяснили, в каком возрасте россияне собираются на пенсию

Продолжать трудиться после 70 лет собираются 22% россиян, почти столько же - 20% - планируют завершить карьеру до 55 лет. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом "Работа.Ру" совместно с негосударственным пенсионным фондом "Сбера".

Завершить работу до наступления официального пенсионного возраста готовы 27% респондентов, год назад таких было меньше на 7%. На собственные накопления рассчитывают только два процента опрошенных. Еще семь процентов признались, что будут жить за счет иного источника доходов, в большинстве случаев речь идет о сдаче квартиры. На помощь родственников надеются 18% опрошенных.

Работать до 60 лет планируют 22% респондентов (17% мужчин и 28% женщин). Год назад такой возраст завершения трудовых будней называли 27% россиян при равном соотношении мужчин и женщин.

Уйти с работы сразу после официального выхода на пенсию планируют 58% россиян. Таких стало на 16% больше, чем год назад. Еще 26% опрошенных (31% мужчин и 21% женщин) сказали, что продолжат трудиться в первые годы получения пенсии.

Почти половина россиян - 47% - никак не готовятся к выходу на пенсию. Оставшиеся так или иначе создают себе дополнительные источники поступления средств для жизни. В том числе девять процентов респондентов откладывают деньги, восемь процентов вложились в недвижимость, которая будет их кормить, пять процентов надеются на поддержку детей, а два процента оформили индивидуальный пенсионный план и ежемесячно перечисляют в негосударственный пенсионный фонд часть зарплаты, из которой будет сформирована их добавка к пенсии.