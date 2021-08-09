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Рубрика: В мире

Израиль разрешит поездки в Россию с 16 августа

Текст: Юрий Когалов
Власти Израиля обновили списки стран, которые разрешено посещать. По решению минздрава, с 16 августа из "красного списка" исключаются Россия, Аргентина, Беларусь, Великобритания, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР. Это значит, что со следующей недели для поездок в эти страны израильтянам больше не будут требоваться специальные разрешения. В то же время принятое решение откроет возможность для посещения Израиля и гражданам указанных стран.

По приезде из стран, включенных в "оранжевый список", в том числе России, придется провести неделю на карантине. Это правило распространяется даже на привитых от коронавируса и переболевших COVID-19.

Фото: AFP
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А вот для тех, кто прибывает из стран, включенных в "желтый список", изолироваться придется только на один день. Речь идет об Австрии, Австралии, Гонконге, Венгрии, Тайване, Молдове, Новой Зеландии, Китае, Сингапуре и Чехии.

В "красном списке" после обновления остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция. Без специального разрешения побывавшим в этих странах грозит штраф в размере пяти тысяч шекелей.

В мире Ближний Восток Израиль Пандемия коронавируса COVID-19

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