Израиль разрешит поездки в Россию с 16 августа

Власти Израиля обновили списки стран, которые разрешено посещать. По решению минздрава, с 16 августа из "красного списка" исключаются Россия, Аргентина, Беларусь, Великобритания, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР. Это значит, что со следующей недели для поездок в эти страны израильтянам больше не будут требоваться специальные разрешения. В то же время принятое решение откроет возможность для посещения Израиля и гражданам указанных стран.

По приезде из стран, включенных в "оранжевый список", в том числе России, придется провести неделю на карантине. Это правило распространяется даже на привитых от коронавируса и переболевших COVID-19.

А вот для тех, кто прибывает из стран, включенных в "желтый список", изолироваться придется только на один день. Речь идет об Австрии, Австралии, Гонконге, Венгрии, Тайване, Молдове, Новой Зеландии, Китае, Сингапуре и Чехии.

В "красном списке" после обновления остаются Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция. Без специального разрешения побывавшим в этих странах грозит штраф в размере пяти тысяч шекелей.