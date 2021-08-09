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09.08.2021 20:48
Рубрика: Экономика

Как будут защищать неопытных инвесторов

Текст: Анастасия Алексеевских
Комитет Банка России по стандартам брокерской деятельности 9 августа согласовал изменения в Базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов, которые предусматривают тестирование граждан - неквалифицированных инвесторов при приобретении ими сложных финансовых инструментов, а также вопросы "экзамена". В ЦБ, как ранее сообщал регулятор, считают недопустимым предлагать людям, не обладающим специальными знаниями и не имеющим опыта инвестирования, инструменты с высоким инвестиционным риском. Эксперты поддерживают эту позицию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О согласовании регулятором изменений 9 августа 2021 года сообщила Национальная ассоциация участников фондового рынка, которая вместе с Национальной финансовой ассоциацией подготовила поправки в документ. Документ будет передан на утверждение Комитета финансового надзора ЦБ, уточнили в НАУФОР.

Фото: Александр Корольков
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С 1 октября 2021 года вводится обязательное тестирование неопытных инвесторов, если они хотят приобрести сложный финансовый инструмент, стандарт предусматривает 11 видов таких инструментов - например, облигации со структурным доходом, акции, не включенные в котировальные списки, иностранные акции, паи зарубежных ETF. В отношении паев иностранных ETF тестирование будет введено с 1 апреля 2022 года, в отношении остальных 10 видов сложных инструментов стандарты позволяют начать тестирование - уже с 1 октября 2021 года. Тест по каждому виду сделок содержит 7 вопросов, из которых 4 - на знания и 3 - на самооценку инвестора. Для ответов в блоке вопросов на знания инвестору будут предложены 4 варианта ответа. Для положительного результата тестирования нужно будет правильно ответить на все четыре вопроса блока проверки знаний. Базовый стандарт защиты прав инвесторов в новой редакции был разработан и направлен в комитет в феврале 2021 года в рамках реализации новаций закона о категоризации инвесторов (N 306-ФЗ). Новая редакция стандарта вступит в силу после утверждения Банком России.

Как ранее сообщал ЦБ, Банк России считает недопустимым предлагать людям, не обладающим специальными знаниями и не имеющим опыта инвестирования, сложные инвестиционные инструменты с высоким инвестиционным риском.

"Иногда только благодаря тестированию клиент может увидеть, что операцию, которую он собирается совершить - сложная и сопряжена с рисками, о которых он не знал, - считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. - Таким образом, тестирование - мягкий способ защитить неквалифицированного инвестора от ненужных потерь, не запрещая ему операции со сложными финансовыми инструментами". По мнению президента НФА Василия Заблоцкого, сейчас сформировано максимально сбалансированное регулирование.

Президент-председатель правления ФГ "Финам" Владислав Кочетков назвал согласование со стороны регулятора позитивным решением для рынка: "Времени до начала тестирования остается мало, при этом требуются существенные вложения в модернизацию инфраструктуры профучастников, чтобы соответствовать новым правилам игры. Появление согласованных параметров позволяет брокерам наконец-то системно заняться внедрением новых правил".

Экономика Финансы Инвестиции Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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