Как COVID-19 воздействует на наш мозг

Из всех сведений о ковиде самым поразившим нас открытием, пожалуй, стало то, что вирус снижает умственные способности. Если в начале пандемии врачи говорили об этом с осторожностью, то к третьей волне, по мере накопления клинической практики, стало ясно - да, это так. Как именно ковид влияет на наш мозг? Поражает он всех подряд или выборочно? Восстанавливаются ли мыслительные способности и память после болезни? Об этом - в интервью "РГ" с доктором медицинских наук, профессором кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского медицинского университета Мариной Нестеровой.

Марина Валентиновна, вот лишь несколько примеров переболевших знакомых: коллега-журналистка берет интервью, а сразу после его окончания с ужасом понимает, что почти ничего не помнит. Приятель признается, что с трудом теперь подбирает слова, чтобы формулировать мысли, а другой с удивлением обнаружил, что на дух не переносит алкоголь. Все это влияние ковида?

Марина Нестерова: Если до болезни таких проявлений не было, то, безусловно, тут виной коронавирус. Ведущие ученые мира подтвердили: ковид влияет на когнитивные способности. То есть на нашу память, интеллект, речевые возможности, абстрактное мышление, способность оценивать происходящее в окружающем мире и свои действия при этом. По данным различных исследований, вирус поражает центральную нервную систему от 30 до 80 процентов заболевших ковидом. То есть если поначалу мы могли говорить об этом по отдельным данным из клинической практики, теперь это уже доказано научно.

Что же происходит с нашим мозгом во время болезни?

Марина Нестерова: Через черепные нервы вирус проникает в центральную нервную систему и вызывает нарушение обмена веществ. Механизм достаточно сложный, но в результате происходят негативные изменения в лобных долях мозга, которые как раз и отвечают за наши умственные способности. Во многом это происходит на фоне недостатка насыщения крови кислородом. Особенно у тех, кто находится под ИВЛ.

К слову, одна из причин, почему во время болезни мы теряем вкус и обоняние как раз и состоит в том, что происходит поражение периферической нервной системы, в частности обонятельного нерва.

Недавно в научном медицинском журнале The Lancet появилась статья о том, что ковид повлиял на уровень IQ перенесших коронавирус. Для исследования взяли выборку тех, кому замеряли уровень интеллекта до болезни и после. У переболевших он снизился в среднем на 7 пунктов.

Насколько отличается степень поражения мозга при заболевании разными штаммами коронавируса?

Марина Нестерова: Это зависит не от штамма, а главным образом от того, насколько тяжело протекает само заболевание и насколько глубоко проник вирус. И по каким путям пошло течение болезни. У кого-то произошло нарушение слухового нерва, кто-то потерял вкус и обоняние, у кого-то нарушилась память или речь, кто-то понимает, что теперь не так ясно мыслит, как раньше. А у кого-то проявилась совокупность всех этих признаков.

Знаете, мне иногда кажется, что мы все немного сошли с ума с наступлением пандемии, даже те, кто не переболел...

Марина Нестерова: Сейчас мы все понемногу адаптируемся к проявлениям пандемии. А поначалу возник настоящий шок, вызванный страхом за свою жизнь, за жизнь близких. Добавьте к этому режим самоизоляции, практически полную неизвестность, чего ждать дальше. Воспринимали коронавирус как настоящий Армагеддон. Поэтому у многих развилась бессонница, тревожные состояния, депрессия. Возникли панические настроения. Если человек или его родные заболели, все эти страхи усиливались. Иными словами, на нашем общем состоянии сказался целый комплекс факторов.

Скажите, а уровень интеллекта и память восстановятся?

Марина Нестерова: Как показывают исследования, у большинства людей, не имевших до инфицирования ковидом других нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Паркинсона или Альцгеймера, происходит полное восстановление в среднем за шесть месяцев. У кого-то раньше, у кого-то позже. Тут все-таки необходимо обращаться к врачам, неврологам, психиатрам. Есть, к слову, специальная шкала, по которой оцениваются наши когнитивные способности. Есть и методики, позволяющие восстановить память, нарушенные речевые функции, снять общую тревожность. Не случайно сейчас проводится специальная диспансеризация тех, кто перенес коронавирус, чтобы оценить влияние постковидного синдрома на организм и принять решение, что делать. Причем, на мой взгляд, это очень важно. Инфекция новая, все ее проявления ученые изучают буквально по горячим следам. Бывает совсем молодой человек, ковид перенес легко, а через какое-то время у него вдруг случился инсульт. Казалось бы, на пустом месте. На самом деле нет, коронавирус ведет к образованию микротромбов. Что и приводит в итоге к инсульту. Поэтому так важно следить за своим здоровьем.