Как Россия помогает Абхазии восстанавливать науку и образование

Абхазский государственный университет, сокращенно АГУ, был не только кузницей кадров для республики. Это был еще центр вольнодумства и демократии. В 1989 году его попытались сделать филиалом Тбилисского госуниверситета с преподаванием ряда предметов на грузинском языке. Попытка не удалась. Студенты восстали. А за ними и вся Абхазия. Неделю не ходили поезда. Погибло 16 человек. Выступления купировали. Но это был пролог кровопролитной войны 1992-93 года. Казалось - науке конец. Обезьяны из знаменитого Сухумского питомника разбежались под шквальным огнем. Но нет! Абхазская наука сейчас восстановлена. Замечу, не без помощи России.

Школы в Абхазии отремонтированы. Лично убедился. Это целевая программа Россотрудничества. Что характерно: язык, на котором обучаются, по выбору. Есть и абхазские школы, и русские, и даже армянские. Причем основные предметы читают на русском. Для получения высшего образования только две дороги. Или в АГУ, или в любой российский вуз по целевым квотам. Или по протоптанной дорожке платного образования.

АГУ был образован в 1932 году решением Советского правительства. В следующем году ему исполнится 90. 31 профессор. 397 преподавателей, 12 кафедр и 3000 студентов. А команда КВН "Нарты из Абхазии"? Ну чем не кампус мирового значения? Хотя дипломы АГУ в мире пока не признают, российские вузы охотно принимают на бакалавриат и в аспирантуру талантливых выпускников.

Когда мы говорим об Абхазии, сразу вспоминаем мандарины. Ну как же - новый год без абхазских плодов? Нонсенс!

- Вы какие мандарины предпочитаете? - спрашиваю я у Натальи Карпун, доктора наук из Федерального центра субтропических культур (Сочи).

- Марроканские. Удивлены? Я люблю сладкие сорта. А вот мама моя обожает абхазские. Вы вообще не с той стороны начали наше интервью. Мы учимся у Абхазии. А она учится у нас. Взаимопроникновение. У меня два аспиранта из Абхазии. Ребята смышленые.

Поговорил с первым проректором АГУ Виктором Маланзия:

- Сколько студентов по целевым программам направлены в Россию?

- В этом году 52. Это по программе Россотрудничества. Из них 30 идут на бакалавриат. 10 в магистратуру. Еще ординатура. Даже в МГИМО мы отправили 8 человек. Очень плотно сотрудничаем с российскими вузами. Так что проблема с национальными кадрами решается.

Сухумский обезьяний питомник живет своей жизнью. Обезьяны, которые разбежались во время войны, постепенно вернулись. Кормовая база решает все. А недавно в питомник завезли лемуров. Правда, еще раньше я их видел у пляжных фотографов. Тех же или других - не знаю.

В питомнике ведется напряженная научная работа. И не без участия российских ученых. Испытывают вакцины. Не буду говорить какие. Это секрет. Скажу лишь, что там стоит единственный в мире бронзовый памятник обезьяне. Как бескорыстному помощнику ученых.

Академия наук Республики Абхазия занимает краснокирпичный особняк в центре Сухума с трогательной башенкой. 8 подведомственных институтов. Это - сила. Один из них занимается ядерными исследованиями. Это наследие Курчатова. Именно здесь он начинал свою ядерную карьеру. В горах прорыты штольни. Мосметрострой постарался. Ловят то ли нейтрино, то ли энергию будущего. Работы засекречены. Ну и, конечно, без российских ученых здесь не обходятся.

Сочинское отделение Русского географического общества тоже не осталось в стороне. Они помогают своим коллегам в экологических программах. Проводят археологические и геологические экспедиции.

Кстати, и сотрудники МЧС Абхазии, и сотрудники МВД Абхазии, и носители меча и плаща проходят стажировку в России. Это нормально. База преступников единая.

Старые абхазские паспорта были отпечатаны в Турции. Не та защита. Сейчас прошел обмен паспортов на новые, отпечатанные на российском Гознаке. Теперь проблем с пересечением границы нет. Единый стандарт.