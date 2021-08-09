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Рубрика: В мире

Как Россия помогает Абхазии восстанавливать науку и образование

Текст: Юрий Снегирев (Республика Абхазия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8530)
Абхазский государственный университет, сокращенно АГУ, был не только кузницей кадров для республики. Это был еще центр вольнодумства и демократии. В 1989 году его попытались сделать филиалом Тбилисского госуниверситета с преподаванием ряда предметов на грузинском языке. Попытка не удалась. Студенты восстали. А за ними и вся Абхазия. Неделю не ходили поезда. Погибло 16 человек. Выступления купировали. Но это был пролог кровопролитной войны 1992-93 года. Казалось - науке конец. Обезьяны из знаменитого Сухумского питомника разбежались под шквальным огнем. Но нет! Абхазская наука сейчас восстановлена. Замечу, не без помощи России.
Школы в Абхазии отремонтированы. Лично убедился. Это целевая программа Россотрудничества. Фото: Михаил Синицын Школы в Абхазии отремонтированы. Лично убедился. Это целевая программа Россотрудничества. Фото: Михаил Синицын
Школы в Абхазии отремонтированы. Лично убедился. Это целевая программа Россотрудничества. Фото: Михаил Синицын

Школы в Абхазии отремонтированы. Лично убедился. Это целевая программа Россотрудничества. Что характерно: язык, на котором обучаются, по выбору. Есть и абхазские школы, и русские, и даже армянские. Причем основные предметы читают на русском. Для получения высшего образования только две дороги. Или в АГУ, или в любой российский вуз по целевым квотам. Или по протоптанной дорожке платного образования.

АГУ был образован в 1932 году решением Советского правительства. В следующем году ему исполнится 90. 31 профессор. 397 преподавателей, 12 кафедр и 3000 студентов. А команда КВН "Нарты из Абхазии"? Ну чем не кампус мирового значения? Хотя дипломы АГУ в мире пока не признают, российские вузы охотно принимают на бакалавриат и в аспирантуру талантливых выпускников.

Когда мы говорим об Абхазии, сразу вспоминаем мандарины. Ну как же - новый год без абхазских плодов? Нонсенс!

- Вы какие мандарины предпочитаете? - спрашиваю я у Натальи Карпун, доктора наук из Федерального центра субтропических культур (Сочи).

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Марроканские. Удивлены? Я люблю сладкие сорта. А вот мама моя обожает абхазские. Вы вообще не с той стороны начали наше интервью. Мы учимся у Абхазии. А она учится у нас. Взаимопроникновение. У меня два аспиранта из Абхазии. Ребята смышленые.

Поговорил с первым проректором АГУ Виктором Маланзия:

- Сколько студентов по целевым программам направлены в Россию?

- В этом году 52. Это по программе Россотрудничества. Из них 30 идут на бакалавриат. 10 в магистратуру. Еще ординатура. Даже в МГИМО мы отправили 8 человек. Очень плотно сотрудничаем с российскими вузами. Так что проблема с национальными кадрами решается.

Сухумский обезьяний питомник живет своей жизнью. Обезьяны, которые разбежались во время войны, постепенно вернулись. Кормовая база решает все. А недавно в питомник завезли лемуров. Правда, еще раньше я их видел у пляжных фотографов. Тех же или других - не знаю.

В питомнике ведется напряженная научная работа. И не без участия российских ученых. Испытывают вакцины. Не буду говорить какие. Это секрет. Скажу лишь, что там стоит единственный в мире бронзовый памятник обезьяне. Как бескорыстному помощнику ученых.

Академия наук Республики Абхазия занимает краснокирпичный особняк в центре Сухума с трогательной башенкой. 8 подведомственных институтов. Это - сила. Один из них занимается ядерными исследованиями. Это наследие Курчатова. Именно здесь он начинал свою ядерную карьеру. В горах прорыты штольни. Мосметрострой постарался. Ловят то ли нейтрино, то ли энергию будущего. Работы засекречены. Ну и, конечно, без российских ученых здесь не обходятся.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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Сочинское отделение Русского географического общества тоже не осталось в стороне. Они помогают своим коллегам в экологических программах. Проводят археологические и геологические экспедиции.

Кстати, и сотрудники МЧС Абхазии, и сотрудники МВД Абхазии, и носители меча и плаща проходят стажировку в России. Это нормально. База преступников единая.

Старые абхазские паспорта были отпечатаны в Турции. Не та защита. Сейчас прошел обмен паспортов на новые, отпечатанные на российском Гознаке. Теперь проблем с пересечением границы нет. Единый стандарт.

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