Какие симптомы говорят о необходимости срочно посетить невролога

Также записаться к профильному специалисту необходимо и при более серьезных проявлениях неврологических патологий. Например, при сильных и хронических головных болях, нарушениях сознания, внезапно возникших проблемах со зрением.

"Из-за сложности структуры нервной системы различные травмы и повреждения могут нарушить ее работу, - отмечают специалисты. - Между тем именно благодаря нервной системе у нас есть возможность получать, хранить и обрабатывать полученную информацию".