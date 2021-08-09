Клишас: Вместо ужесточения условий УДО осужденных надо развивать пробацию

Проблему рецидивов у преступников следует решать не ужесточением условий для условно-досрочного освобождения, а кропотливой работой с осужденными. Такое мнение высказал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В селе Джирим Ширинского района Хакасии 5 августа были убиты хозяйка дома, ее супруг, сын, малолетняя внучка и брат супруга. Правоохранители задержали Федора Панова, который признался в содеянном. Ранее мужчина отбывал срок за двойное убийство. Клишас назвал случившееся в Хакасии трагедией и выразил соболезнования родным и близким погибших. Комментируя ТАСС инициативу изменить правила УДО, которая появилась в соцсетях после этого резонансного случая, сенатор напомнил, что концепция развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года предусматривает систему пробации, то есть содействия в социализации и присмотре при освобождении осужденного.

"Таким образом, государство предлагает решать проблему рецидивной преступности не путем ужесточения чего-либо, а путем кропотливой работы с осужденным", - сказал Клишас.

По его мнению, действующая процедура УДО достаточно серьезная. "Освободиться по УДО после совершения убийства можно только после отбытия двух третей срока наказания, кроме того, сама процедура предусматривает три стадии контроля", - напомнил законодатель.

Ходатайство осужденного или адвоката о применении УДО рассматривает суд, где решают, возможно ли досрочное освобождение. При этом учитывается характеристика от исправительного учреждения, она должна содержать информацию о поведении, отношении к учебе, труду и к совершенному деянию.

"И, наконец, третьим контролирующим лицом является прокурор, участие которого в рассмотрении судом материалов об УДО является одним из условий, обеспечивающих вынесение обоснованного постановления об УДО", - добавил Клишас.