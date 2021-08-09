Коммуникации можно будет подключить без оформления прав на землю

Согласно документу, застройщики смогут подключать к коммуникациям участки без правоустанавливающих документов, если они нужны для реализации нацпроектов и комплексного развития территории (КРТ).

В перечень случаев, когда договора о технологическом присоединении к сетям связи, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения могут быть заключены юрлицом без правоустанавливающих документов на земельный участок, внесены несколько ситуаций.

Первая группа случаев касается реализации госпрограмм. Второй класс ситуаций, когда правоустанавливающие документы на участок не обязательны, - комплексное развитие территории: если на участках под КРТ расположены многоквартирные дома (не только аварийные - есть также ссылка на не подлежащие сносу, но соответствующие региональным законам), если на участках есть объекты под снос на основании адресных программ субъекта РФ и если под реновацию попадают земельные участки, принадлежащие РФ

Проект документа вынесен на общественное обсуждение.