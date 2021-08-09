Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Юлия Акиньшина 
16:39 09.08.2021

Коммуникации можно будет подключить без оформления прав на землю

Минстрой подготовил проект постановления, которым устанавливается возможность подключения коммуникаций без оформленных на земельный участок прав. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно документу, застройщики смогут подключать к коммуникациям участки без правоустанавливающих документов, если они нужны для реализации нацпроектов и комплексного развития территории (КРТ).

В Казани всех застройщиков обяжут платить за подключение к сетям

В перечень случаев, когда договора о технологическом присоединении к сетям связи, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения могут быть заключены юрлицом без правоустанавливающих документов на земельный участок, внесены несколько ситуаций.

Первая группа случаев касается реализации госпрограмм. Второй класс ситуаций, когда правоустанавливающие документы на участок не обязательны, - комплексное развитие территории: если на участках под КРТ расположены многоквартирные дома (не только аварийные - есть также ссылка на не подлежащие сносу, но соответствующие региональным законам), если на участках есть объекты под снос на основании адресных программ субъекта РФ и если под реновацию попадают земельные участки, принадлежащие РФ

Проект документа вынесен на общественное обсуждение.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
04.08.2021

Процедуру регистрации сделок с квартирами за сутки запустят до конца года

Процедуру регистрации сделок с квартирами за сутки запустят до конца года

Уже в нынешнем году россияне смогут регистрировать сделки с недвижимостью за 24 часа. Новшества позволяют оформлять недвижимость в пять раз быстрее, чем положено по нормативному сроку. Об этом заявил глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным

Ипотека
02.08.2021

Рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 9%

Рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 9%

Средняя ставка по ипотеке к концу года может составить 8,5%-9%. Об этом сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Также по итогам 2021 года показатели по выдаче ипотеки будут примерно на уровне 2020 года

Ипотека
29.07.2021

Полная стоимость ипотеки в России снизилась до исторического минимума

Полная стоимость ипотеки в России снизилась до исторического минимума

Средний размер полной стоимости ипотечного кредита в России снизился до исторического минимума. В июне заканчивалось действие программы льготной ипотеки по старым условиям, поэтому многие постарались заключить договор до конца месяца