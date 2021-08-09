Курс рубля снижается вслед за ценой на нефть

На Московской бирже утром 9 августа доллар и евро растут, а рубль умеренно снижается, сообщает ТАСС.

Ослабление российской валюты связано с существенным снижением цен на нефть, считают эксперты. Давление на котировки оказывают опасения по поводу распространения нового штамма коронавируса ("дельта") в мире. В результате первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,5-73,6 рубля (+10 копеек). Евро подорожал до 86,3 рубля (+14,5 копейки).

Стоимость нефти Brent на бирже в Лондоне составила 69,29 доллара за баррель (-1,99 процента). Нефть WTI торгуется по цене 66,83 доллара за баррель (-2,12 процента).

Тем временем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона 9 августа растут - японский Nikkei 225 - на 0,33 процента, китайский CSI 300 - на 1,28 процента.