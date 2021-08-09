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09.08.2021 18:53
Рубрика: Общество

Кузнецова предложила распространять в регионах опыт создания соцгостиниц

Текст: Елена Яковлева

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила распространять в регионах опыт создания специализированных гостиниц для внебольничного проживания детей. Это предложение прозвучало в понедельник во время посещения социальной гостиницы для онкобольных детей "Добрый дом".

Фото: Виктор Васенин/РГ
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По словам генерального директора благотворительного фонда "Добрый дом" Юлии Ромейко, отсутствие у социальной гостиницы необходимого юридического статуса является серьезной проблемой.

"Из-за этого проживающие в "Добром доме" не могут прикрепиться к поликлинике, проходить необходимые обследования", - сообщает пресс- служба детского омбудсмена.

"Мы направим запрос, - сказала Анна Кузнецова. - Вместе с профильными ведомствами, уверена, найдем выход из сложившейся ситуации. Когда это произойдет, используя накопленный опыт, можно подготовить типовое решение для открытия социальных гостиниц в регионах России - особенно там, где работают федеральные клиники".

Кузнецова отметила, что "Добрый дом" стал первым и единственным проектом социальной гостиницы в России, поэтому "готового решения возникающих вопросов нет, но его обязательно нужно найти и в части оказания медицинской помощи взрослым и детям, и по линии социальной защиты".

Она считает, что такие государственно значимые проекты не должны выносить на своих плечах только благотворительные фонды.

"Социальные гостиницы нужно не просто поддерживать, но брать под государственное крыло", - подчеркнула детский омбудсмен.

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