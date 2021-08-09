Лавров: Запад готовится подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму

Западные страны заранее готовят почву, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии федерального штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".

Как обратил внимание глава МИД, за рубежом проявляют особое внимание к российским внутренним делам, в первую очередь к выборам. По словам Лаврова, Запад пытается использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить их проведение. "Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека", - отметил министр.

"Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры", - подчеркнул Лавров.

"Наш народ сам может разобраться, как работают власти и какие перемены в стране считает необходимым поддержать", - добавил министр.