Лукашенко: Беларусь голыми руками уже не возьмут никогда

Беларусь, предупредил Александр Лукашенко, выступая 9 августа во время расширенного диалога с общественностью страны, "голыми руками уже не возьмут никогда". Глава государства, которого цитирует его пресс-служба, заявил, что не боится западных угроз и их попыток запугать его международным трибуналом.

"Ребята, я свою жизнь прожил. В этой жизни что-то сделал. Поэтому запугать меня трибуналом, расстрелом... Да бесполезно меня пугать этим", - заявил, обращаясь к европейским оппонентам, белорусский лидер.

Он напомнил, что недавно им был подписан декрет "на случай если". Там определено, что в случае гибели президента власть переходит Совету безопасности. "Они нас голыми руками уже не возьмут никогда. А тем более у нас жесткий военно-политический союз с Россией, тут мы нигде не отступаем ни на сантиметр, у нас нет даже никаких споров", - подтвердил Лукашенко.

Отметил президент и теснейший контакт, в котором работают спецслужбы Союзного государства, подчеркнув, что ФСБ и КГБ не могут разобщенно действовать по многим направлениям. Он напомнил о блестящих операциях, проведенных в последнее время, в том числе по предотвращению нападения на журналиста и раскрытие провокации против российской базы. "Всех взяли. И не просто на дальних подступах, а в момент совершения теракта. Так что молодцы, работают неплохо", - резюмировал белорусский лидер.

Много вопросов на встрече было задано Лукашенко и представителями западной прессы. Отвечая репортеру деловой американской газеты Wall Street Journal о взаимоотношениях с США, он откровенно признал, что, судя по всему, США безразлична РБ сама по себе. "Вы далеко, и вам пофиг, что происходит в Беларуси. Вы даже не знаете, где она расположена. И даже через десять минут там забыли, кого кормили печеньками", - сказал глава государства.

Он полагает, что на берегах Потомака просто пользуются своим "монопольным правом печатать иностранную валюту и контролировать ее ход", создав мощную империю, которая потихоньку катится вниз благодаря своей "непонятной политике".