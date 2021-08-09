Лукашенко: Беларусь прошла испытание на национальное единство

Не по своей воле оказалась в последнее время Беларусь в фокусе внимания всего мира, констатировал в понедельник, 9 августа, Александр Лукашенко во время диалога с представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, который анонсирован как "Большой разговор с президентом", передает пресс-служба главы государства.

Граждане десятимиллионной страны, по мнению белорусского лидера, прошли в течение года "серьезное испытание на национальное единство", и у страны, убежден он, "есть все для того, чтобы этот период в своей новейшей истории пройти достойно".

Анализируя события истекшего года, Лукашенко дал понять, что оппоненты власти во время последних президентских выборов готовились не к честной и справедливой кампании, а к перевороту. Он напомнил в этой связи, что подготовка к избирательной кампании проходила в стране "в условиях тотальной гласности и демократизации политической жизни.

Разница была лишь в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие, призывающие "долбить власть", к перевороту, заявил президент, уточнив, что на пике протестов в прошлом году в белорусской столице участвовало около 46 тысяч человек.

В современном мире, с сожалением отметил он, демократию давно заменил цифровой диктат. И правят, по его словам, в этом мире "откровенные ложь, хайп, фейк...". И единственный антидот подобной политике, подчеркнул он, - только правда. Именно благодаря такому подходу белорусы выдержали и уверенно держат информационный удар, сказал оратор.

Поэтому, обратился он к западным оппонентам, прежде чем вводить в отношении республики санкционные меры, надо просто думать. "Не надо браться за санкционные топоры и вилы. Тем более они могут иметь обратный эффект", - предупредил президент, обратив внимание, что у официального Минска до сих пор сохраняются уровни, на которых ведутся переговоры с западными партнерами, и они никогда не прекращались.

"С Евросоюзом, с американцами у нас есть животрепещущая тема, по которой мы всегда ответственно ведем переговоры", - отметил Лукашенко. Вашингтон, например, открыто говорил, что они "очень ценили нашу работу по борьбе с контрабандой и перемещением радиоактивных материалов - пять или шесть случаев только в прошлом году. Для американцев это вопрос вопросов. Мы за это их ценили, вместе работали. Мы и сейчас продолжаем работать, но я их предупредил: если они перейдут уж слишком сильно красную черту, мы с ними вообще и на эту тему разговаривать не будем. К чему это может привести? Пример - нелегальная миграция".

Ответил Лукашенко и на упреки его в диктатуре. "Для того, чтобы диктовать в мире, надо иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет. Поэтому никогда ничего не диктовал и диктовать не собираюсь. Я должен обеспечить безопасность и сохранность созданного впервые за многовековую историю суверенного государства", - пояснил свою позицию глава государства.

В то же время он напомнил о роли РБ в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Поэтому он предостерег Киев от возможной попытки силой решить вопрос в этом регионе. "Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни", - заявил Лукашенко, добавив, что "любая попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины".

В этой связи он еще раз подчеркнул, что меньше всего соседней стране стоит бояться белорусов. "Мы никогда не сделаем пакость по отношению к Украине", если она первой не ступит "с оружием на нашу землю", - подчеркнул белорусский лидер, заявив о причастности официального Киева к переброске оружия в Беларусь.

Обращаясь к лидеру Украины, он задал в этой связи конкретный вопрос: "Зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы - это же соседи, это же родные люди?" - подчеркнул президент.

Коснулся он в своем выступлении и взаимоотношений с Союзным государством, подтвердив, что Беларусь всегда выступала за теснейший союз с Россией. Кстати, недавние события, отметил Лукашенко, подтолкнули оба государства к еще более активному сотрудничеству. "Мы остались вдвоем - Беларусь и Россия. Потому что удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России".

В рамках единого государства, сообщил Лукашенко, осталось согласовать только одну из 28 интеграционных программ. Он полагает, что до конца года может пройти заседание Высшего государственного совета СГ, на котором эти документы и будут приняты. "Это будет колоссальный шаг", - резюмировал президент.