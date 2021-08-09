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09.08.2021 13:13
Рубрика: В мире

Лукашенко предупредил Запад об обратном эффекте санкций

Текст: Юрий Когалов
Введенные в отношении Беларуси санкции могут иметь обратный эффект. Об этом предупредил президент республики Александр Лукашенко.
Фото: БелТА / РИА Новости Фото: БелТА / РИА Новости
Фото: БелТА / РИА Новости
Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами способом давления на Беларусь

"Не надо браться за санкционные "топоры и вилы", тем более, что они могут иметь обратный эффект", - отметил белорусский лидер, обратив внимание на ситуацию с мигрантами, которая сложилась на границах с Польшей, Украиной, Литвой, Латвией. "Нелегальная миграция... Мы не шантажируем никого, мы никому не угрожаем. Вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать и мы реагируем. Извините, как можем и как умеем... В силу наших возможностей мы реагируем", - заявил Лукашенко.

Пришлось Минску реагировать и на попытки запретить Беларуси строить атомную электростанцию, ведь это не выгодно тем, кто намеревается втридорога поставлять электроэнергию из Западной Европы в Прибалтику. В то же время Литва, закрывшая Игналинскую АЭС, решила закрыть порты для калийных удобрений из Беларуси. "Мы поставим эти объемы - в Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай - это наш основный рынок - и в Индию", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси призвал найти выход из этой ситуации, пока она окончательно не зашла в тупик.

Как заявил Лукашенко, диалог Минска со странами Запада, в том числе США и европейскими государствами, никогда не прекращался. "Не думайте, что вот этот шум, в том числе и инфошум, - это все, что есть в отношениях Беларуси с США, Евросоюзом, Польшей и так далее. Да нет. Это шум там, наверху. Но есть уровни, на которых мы ведем с ними диалог, переговоры, и никогда он не прекращался", - отметил белорусский лидер. По его словам, Минск не имеет никаких контактов только с Вильнюсом. США же, например, ценят работу Беларуси по борьбе с контрабандой и перемещением радиоактивных материалов. "Мы и сейчас продолжаем работать. Но я их предупредил: если они перейдут уж слишком сильно красную черту, мы с ними вообще и на эту тему разговаривать не будем", - добавил глава республики.

В мире экс-СССР Беларусь Санкции и антисанкции

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