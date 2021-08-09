Лукашенко призвал Зеленского к прямым переговорам с Донбассом

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского к прямым переговорам с представителями Донбасса. Об этом белорусский лидер заявил во время "Большого разговора".

Как напомнил Лукашенко, во время предвыборной кампании Зеленский обещал покончить с войной в Донбассе. "Так умри, но сделай. Сядь в вертолет и лети в Донецк, лети в Луганск", - заявил президент.

"Любая попытка, какая бы ни была армия в Украине... силой решить вопрос закончится трагедией для Украины", - выразил уверенность Лукашенко. "Я вас прошу, молю вас выбросить это из головы. Ни в коем случае не намечайте решать этот вопрос силовым образом. Самое главное - любая война заканчивается миром и за столом переговоров", - добавил он.

"Готов делать все, лишь бы только нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше. Я готов на все", - заявил президент Беларуси. По его словам, он мог бы позвонить напрямую Зеленскому, но не уверен, что тот ответит. "Звонок уместен тогда, когда ты чувствуешь, что для этого время созрело и будет результат", - пояснил Лукашенко.