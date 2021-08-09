Лукашенко согласился дать интервью CNN, но при одном условии

Американский новостной канал CNN, присутствовавший в понедельник на "Большом разговоре президента" с представителями общественности и медийного сообщества, выразил желание взять интервью у президента Беларуси, информирует пресс-служба главы государства. Александр Лукашенко не исключил такой возможности, но при одном условии: "Если вы дадите все, что я скажу, не вырезая, не добавляя. Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем", - резонно ответил белорусский лидер на предложение журналистки из США.

Кроме того, президент предложил репортерам американской телекомпании, которые недавно выпустили фейковый сюжет о наличии под Минском лагеря для политзаключенных, побывать в этом районе и разглядеть своими глазами, что же там находится на самом деле. А располагается там, уточняют местные новостные порталы, обычная воинская часть, из которой в поисках сенсации заокеанские журналисты сфабриковали место лишения свободы. Кстати, этот фейк уже был развенчан в эфире белорусских телеканалов.

Поинтересовались представители СМИ и кандидатурой будущего президента Беларуси. "Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так", - кратко ответил белорусский лидер, добавив, что "в Беларуси есть 15-20 человек, которые могут вырасти в президенты. Они все на виду". И посоветовал "не гадать, когда уйдет Лукашенко", уточнив, что "очень скоро".