Лукашенко высказался об интеграции Беларуси с Россией

Беларусь не против интеграции с Россией, но для этого вовсе не нужно становиться одним государством. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко.

"Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо кого-то брать в состав", - отметил белорусский лидер, допустив, что все же в будущем Беларусь и Россия могут объединиться.

Он обратил внимание, что "основа любого союза - это одинаковые условия, равноправие". Последнее, по его словам, создано для людей, однако для интеграции есть некие экономические препятствия.

Лукашенко обратил внимание, что события прошлого года многое показали и подтолкнули Беларусь и Россию к более активному сотрудничеству. "Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы остались вдвоем - Беларусь и Россия. Потому что удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России", - отметил Лукашенко. Белорусский лидер также сказал, что в республике никто не выступает против союза с Россией, кроме оппозиционеров, которые сбежали за границу.