Лукашенко заявил о готовности экспортировать калийные удобрения через РФ

В ответ на угрозы Литвы закрыть порты для калийных удобрений из Беларуси Минск может переориентировать экспорт на порты в РФ, например, в Мурманске. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, литовские политики хотят выстрелить себе в голову - закрыть для белорусов порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. "Слушайте, ну мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим. Это не вопрос", - отметил Лукашенко. По его словам, Минск готов кратчайшим путем - по Северному морскому пути осуществлять поставки на свои основные рынки - в Китай и Индию.

По мнению Лукашенко, надо искать выход из сложившейся ситуации, и мяч сейчас на другой стороне.