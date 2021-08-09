В мире
09.08.2021 13:23
Текст: Юрий Когалов

Лукашенко заявил о готовности экспортировать калийные удобрения через РФ

Фото: Павел Орловский/БелТА/ТАСС Фото: Павел Орловский/БелТА/ТАСС
Павел Орловский/БелТА/ТАСС

В ответ на угрозы Литвы закрыть порты для калийных удобрений из Беларуси Минск может переориентировать экспорт на порты в РФ, например, в Мурманске. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Фото: БелТА / РИА Новости
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По его словам, литовские политики хотят выстрелить себе в голову - закрыть для белорусов порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. "Слушайте, ну мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим. Это не вопрос", - отметил Лукашенко. По его словам, Минск готов кратчайшим путем - по Северному морскому пути осуществлять поставки на свои основные рынки - в Китай и Индию.

По мнению Лукашенко, надо искать выход из сложившейся ситуации, и мяч сейчас на другой стороне.

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