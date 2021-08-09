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Рубрика: В мире

Лукашенко заявил о готовности принять войска РФ в случае мировой войны

Текст: Юрий Когалов

Российские вооруженные силы будут размещены на территории Беларуси в случае угрозы развязывания новой мировой войны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Фото: БелТА / РИА Новости
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"Если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. Если нужно. При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны", - отметил глава государства, подчеркнув, что сейчас, в мирное время, такой необходимости нет. "Сейчас России тратить деньги и создавать здесь базы? Какой смысл?" - отметил Лукашенко.

При этом он заявил, что Минск заинтересован в размещении серьезных ракетных установок. Но этого нельзя сделать из-за близкого расположения войск НАТО. "Поэтому никогда Россия сюда не передвинет, тем более ядерные, боеголовки, так как они будут под обстрелом непосредственно с территорий Польши и Литвы", - отметил Лукашенко.

Нет смысла в размещении в Беларуси и российских авиабаз. Как обратил внимание белорусский лидер, время подлета боевой авиации от Смоленска или Пскова до Минска составляет порядка трех минут. Маршруты пролета стратегических бомбардировщиков Ту-160 проработаны, продемонстрированы во время учений.

В то же время Беларусь заинтересована в приобретении российских зенитных ракетных систем С-400. Как заявил Лукашенко, вопрос поставки ЗРС в кредит по сходной цене он поставил перед президентом России Владимиром Путиным. "С-400 у нас вызывает большой интерес. Поэтому мы как раз об этом говорим, и я уверен, что мы эти комплексы получим", - отметил белорусский лидер.

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