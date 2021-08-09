Лукашенко заявил о готовности принять войска РФ в случае мировой войны

Российские вооруженные силы будут размещены на территории Беларуси в случае угрозы развязывания новой мировой войны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. Если нужно. При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны", - отметил глава государства, подчеркнув, что сейчас, в мирное время, такой необходимости нет. "Сейчас России тратить деньги и создавать здесь базы? Какой смысл?" - отметил Лукашенко.

При этом он заявил, что Минск заинтересован в размещении серьезных ракетных установок. Но этого нельзя сделать из-за близкого расположения войск НАТО. "Поэтому никогда Россия сюда не передвинет, тем более ядерные, боеголовки, так как они будут под обстрелом непосредственно с территорий Польши и Литвы", - отметил Лукашенко.

Нет смысла в размещении в Беларуси и российских авиабаз. Как обратил внимание белорусский лидер, время подлета боевой авиации от Смоленска или Пскова до Минска составляет порядка трех минут. Маршруты пролета стратегических бомбардировщиков Ту-160 проработаны, продемонстрированы во время учений.

В то же время Беларусь заинтересована в приобретении российских зенитных ракетных систем С-400. Как заявил Лукашенко, вопрос поставки ЗРС в кредит по сходной цене он поставил перед президентом России Владимиром Путиным. "С-400 у нас вызывает большой интерес. Поэтому мы как раз об этом говорим, и я уверен, что мы эти комплексы получим", - отметил белорусский лидер.