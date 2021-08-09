Лукашенко заявил о возможном уходе с поста президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что не собирается долго оставаться главой государства. Об этом он рассказал во время "Большого разговора".

По словам белорусского лидера, он не представляет, как можно жить на пенсии, заниматься каким-то иным делом. Но это не значит, что он будет всеми силами пытаться удержаться в кресле президента. "Нет. После меня придут люди, даже очень скоро", - отметил Лукашенко, добавив, что не надо гадать, когда это случится.

Глава республики также пообещал никого не "проталкивать" на будущих президентских выборах и не участвовать в них. "Я буду честно вести себя", - заверил он.

По его словам, в Беларуси есть 10-15 человек, которые могут вырасти в президенты. "Они в чем-то похожи на меня. Потому что я их вырастил, они со мной рядом росли", - рассказал Лукашенко, заверив, что это надежные люди. "Определенно подавляющее большинство за них проголосует", - выразил уверенность президент Беларуси.