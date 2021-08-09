В мире
09.08.2021 15:19
Текст: Юрий Когалов

Лукашенко заявил о возможном уходе с поста президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что не собирается долго оставаться главой государства. Об этом он рассказал во время "Большого разговора".

Фото: БелТА / РИА Новости
Лукашенко: Беларусь прошла испытание на национальное единство

По словам белорусского лидера, он не представляет, как можно жить на пенсии, заниматься каким-то иным делом. Но это не значит, что он будет всеми силами пытаться удержаться в кресле президента. "Нет. После меня придут люди, даже очень скоро", - отметил Лукашенко, добавив, что не надо гадать, когда это случится.

Глава республики также пообещал никого не "проталкивать" на будущих президентских выборах и не участвовать в них. "Я буду честно вести себя", - заверил он.

По его словам, в Беларуси есть 10-15 человек, которые могут вырасти в президенты. "Они в чем-то похожи на меня. Потому что я их вырастил, они со мной рядом росли", - рассказал Лукашенко, заверив, что это надежные люди. "Определенно подавляющее большинство за них проголосует", - выразил уверенность президент Беларуси.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»