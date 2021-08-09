Лукашенко заверил, что в Беларуси никогда не будет репрессий

Резко осудил саму мысль о возможности репрессий в стране президент Беларуси, выступая 9 августа перед представителями общественности и медийного сообщества, сообщает пресс-служба главы государства.

"Никаких репрессий не было, и не будет в моей стране", - заверил общественность страны Александр Лукашенко. Ведь развернуть их, пояснил он свою принципиальную точку зрения, - это "самого себя застрелить". Глава государства подчеркнул, что никогда не перейдет "эту черту и этот барьер".

Высказался Лукашенко и о предположениях, что в рамках возможного придания конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию нынешний глава государства может его возглавить. Он отметил, что действительно говорил об идее придать ВНС конституционного статуса. "Молитесь богу, чтобы я согласился еще быть председателем Всебелорусского народного собрания", - не без оттенка юмора сказал оратор.

В то же время он не сомневается в том, что самое главное сейчас для страны - смена поколений. "Приходит активное новое поколение", - уточнил он, добавив при этом, что необходимо соблюсти баланс. "Новое поколение, которое сейчас приходит, не должно выбросить на обочину старшее поколение. Этот опыт всегда пригодится", - убежден Лукашенко.

Под новым поколением государственных деятелей, уточнил он, подразумевается не возраст, а сознание и мышление. А старшее поколение - "в плане контроля, какой-то стабильности определения стратегии" - может, по его мнению, уходя, передать свой опыт уже в качестве Всебелорусского народного собрания.

При этом, предупредил президент, "ни в коем случае не должно быть двоевластия. Всебелорусское народное собрание - президиум там будет или председатель - не должно довлеть над правительством и президентом". Он признался, что недавно переосмысливал этот вопрос: чем будет заниматься ВНС. Например, определять стратегию на будущее, контролировать некие глобальные вопросы. Причем, возможно, это будет только временная мера, до тех пор, пока "все не устаканится в стране", - не исключает белорусский руководитель.

Весь вопрос в том, заявил он, какими полномочиями будет наделено Всебелорусское народное собрание, выразив уверенность, что ВНС делегируют только те права, которые будут исключительно в интересах белорусского государства, в чем действующий лидер страны кровно заинтересован. "Чтобы, уйдя как первый президент, это государство не рухнуло", - заключил Лукашенко.