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Рубрика: Власть

МИД РФ: Талибы могут захватить новые территории

Текст: Юрий Когалов

Талибы (движение "Талибан" признано террористической организацией, его деятельность в России запрещена) взяли два крупных афганских города и могут захватить еще. Такую возможность допустил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Фото: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Они взяли два административных центра провинций, возможно, еще возьмут", - цитирует его агентство ТАСС. При этом Кабулов подчеркнул, что "все равно неизбежно наступит баланс".

По словам дипломата, сложившаяся ситуация будет обсуждаться на встрече расширенной "тройки" (Россия, Китай, США, Пакистан) по Афганистану, которая пройдет в Дохе. "Да, обязательно будет подниматься. Но это говорит о том, о чем мы уже неоднократно говорили: что наступления и силовые варианты действия будут продолжаться до тех пор, пока обе стороны, - и афганское правительство, и талибы - не сядут за стол переговоров. Вот этого мы будем добиваться", - цитирует Кабулова "Интерфакс".

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