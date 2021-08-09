МИД РФ: Талибы продолжают наступление в Афганистане

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) продолжает наступление в Афганистане, захвачено несколько городов. Однако у российской стороны нет сведений, что в их число входит Кундуз. Об этом РИА Новости рассказал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По его словам, талибы захватили Зарандж (провинция Нимроз), Шиберган (провинция Джаузджан), но последний еще может быть отбит правительственным войсками. "Кундуз пока еще не захватили", - отметил дипломат. Как подчеркнул Кабулов, такое развитие событий было давно спрогнозировано. "Ничего нового", - заявил он, комментируя сообщения о продвижении талибов.

Представитель МИД РФ также выразил надежду, что встреча расширенной "тройки" (РФ, КНР, США и Пакистан) по Афганистану​​​, которая пройдет 11 августа в Дохе, принесет свои плоды. "Ожидания самые хорошие. Но если говорить реалистично, то это просто один из этапов", - отметил Кабулов. По его мнению, до осени вряд ли произойдут какие-то существенные подвижки в переговорном процессе.

Ранее дипломат отмечал, что к нынешнему положению в Афганистане привели стратегические ошибки, допущенные США и их союзниками. "Вместо того, чтобы оказать содействие восстановлению нормальной, нейтральной страны, США решили воспользоваться ситуацией, чтобы создать на ее территории разветвленную сеть военных баз, которые бы проецировали силу на весь прилегающий к Афганистану регион, включая и РФ, не говоря уже о других непосредственных соседях Афганистана", - заявил Кабулов. Кроме того, американцы "занялись демократизацией и навязыванием собственных представлений о демократии и потерпели провал".