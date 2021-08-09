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Рубрика: Власть

МИД РФ: Талибы продолжают наступление в Афганистане

Текст: Юрий Когалов

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) продолжает наступление в Афганистане, захвачено несколько городов. Однако у российской стороны нет сведений, что в их число входит Кундуз. Об этом РИА Новости рассказал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

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По его словам, талибы захватили Зарандж (провинция Нимроз), Шиберган (провинция Джаузджан), но последний еще может быть отбит правительственным войсками. "Кундуз пока еще не захватили", - отметил дипломат. Как подчеркнул Кабулов, такое развитие событий было давно спрогнозировано. "Ничего нового", - заявил он, комментируя сообщения о продвижении талибов.

Представитель МИД РФ также выразил надежду, что встреча расширенной "тройки" (РФ, КНР, США и Пакистан) по Афганистану​​​, которая пройдет 11 августа в Дохе, принесет свои плоды. "Ожидания самые хорошие. Но если говорить реалистично, то это просто один из этапов", - отметил Кабулов. По его мнению, до осени вряд ли произойдут какие-то существенные подвижки в переговорном процессе.

Ранее дипломат отмечал, что к нынешнему положению в Афганистане привели стратегические ошибки, допущенные США и их союзниками. "Вместо того, чтобы оказать содействие восстановлению нормальной, нейтральной страны, США решили воспользоваться ситуацией, чтобы создать на ее территории разветвленную сеть военных баз, которые бы проецировали силу на весь прилегающий к Афганистану регион, включая и РФ, не говоря уже о других непосредственных соседях Афганистана", - заявил Кабулов. Кроме того, американцы "занялись демократизацией и навязыванием собственных представлений о демократии и потерпели провал".

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