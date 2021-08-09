МИД: Россия запретила въезд ряду британских подданных

Российская Федерация закрыла въезд на территорию страны ряду подданных Великобритании. Как заявили в МИД РФ, на это шаг Москва пошла "в ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности".

Как отметили на Смоленской площади, в "черный список" внесено столько же представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность, сколько россиян попало под надуманными предлогами под британские санкции в декабре 2020 и апреле 2021 года.

"Считаем эти ничем не обоснованные выпады Лондона наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении, а именно - стремления проводить деструктивную деятельность на двустороннем треке", - заявили в МИД РФ. Как обратили внимание российские дипломаты, после выхода из ЕС Британия стала активнее использовать санкции.

"Легкость, с которой в Лондоне берутся "назначать" виновных и определять им "наказание", иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя", - отметил на Смоленской площади.

В МИД РФ призвали власти Британии отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны, заверив, что не недружественные шаги не останутся без пропорционального ответа.