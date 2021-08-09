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09.08.2021 13:35
Рубрика: Экономика

Минэнерго проработает ряд мер для стабилизации цен на газ

Текст: Елена Манукиян
Минэнерго примет меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке сжиженных углеводородных газов, заявили в министерстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это связано со значительным ростом биржевых цен на продукт после аварии на Уренгойском заводе "Газпрома".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В результате эксперты сообщили о возможных сбоях в снабжении населения газом в баллонах для коммунально-бытовых нужд, если из-за образования выпадающих доходов газораспределительные организации будут отказываться заключать договоры на поставку газа, пишет "Интерфакс".

"Для сохранения стабильного и доступного снабжения населения газом Минэнерго совместно с другими ведомствами уже предпринимаются необходимые меры", - пояснили "Российской газете" в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что нефтегазовым компаниям уже рекомендовано продолжить работу по насыщению внутреннего рынка газом: именно он должен оставаться приоритетом, а не экспортные поставки.

К тому же в ведомстве рассказали, что отгрузки сжиженного газа на бытовые нужды населения и для АГЗС в начале лета 2021 года составляли 404,5 тысячи тонн, что на 8,2 % выше уровня 2020 года и 8,4 % выше уровня 2019 года. Растущая динамика спроса на голубое топливо на биржевых торгах эффективно покрывается производством - ежесуточные поставки газа на биржу на начало августа 2021 года составляют 4,6 тысячи тонн, что на 2,0 % выше уровня того же периода 2019 года.

Традиционно наблюдается профицит производства сжиженного газа над его внутренним потреблением, напомнили в министерстве.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго

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