Минэнерго проработает ряд мер для стабилизации цен на газ

Минэнерго примет меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке сжиженных углеводородных газов, заявили в министерстве.

Это связано со значительным ростом биржевых цен на продукт после аварии на Уренгойском заводе "Газпрома".

В результате эксперты сообщили о возможных сбоях в снабжении населения газом в баллонах для коммунально-бытовых нужд, если из-за образования выпадающих доходов газораспределительные организации будут отказываться заключать договоры на поставку газа, пишет "Интерфакс".

"Для сохранения стабильного и доступного снабжения населения газом Минэнерго совместно с другими ведомствами уже предпринимаются необходимые меры", - пояснили "Российской газете" в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что нефтегазовым компаниям уже рекомендовано продолжить работу по насыщению внутреннего рынка газом: именно он должен оставаться приоритетом, а не экспортные поставки.

К тому же в ведомстве рассказали, что отгрузки сжиженного газа на бытовые нужды населения и для АГЗС в начале лета 2021 года составляли 404,5 тысячи тонн, что на 8,2 % выше уровня 2020 года и 8,4 % выше уровня 2019 года. Растущая динамика спроса на голубое топливо на биржевых торгах эффективно покрывается производством - ежесуточные поставки газа на биржу на начало августа 2021 года составляют 4,6 тысячи тонн, что на 2,0 % выше уровня того же периода 2019 года.

Традиционно наблюдается профицит производства сжиженного газа над его внутренним потреблением, напомнили в министерстве.