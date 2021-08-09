Минфин: Расходы на нацпроекты исполнены на 50,4 процента

Исполнение расходов бюджета на реализацию нацпроектов составило 1,2 триллиона рублей (50,4% от плана). Предварительные данные на 1 августа приводятся в материалах Минфина.

Лучше всего - на 72,1% - исполнены расходы на нацпроект "Здравоохранение". В лидерах по также нацпроекты "Демография" (66%), "Производительность труда" (57,9%) и "Наука и университеты" (51,5%).

По остальным нацпроектам расходы исполнены менее, чем на 50%. Самые низкие показатели - у "Образования" (25,5%) и "Цифровой экономики" (16,7%).