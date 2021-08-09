Минобрнауки рекомендует вузам обеспечить непривитым студентам удаленку

Министерство науки и высшего образования России утвердило рекомендации по работе вузов в целях предотвращения коронавируса. Документ подписал заместитель министра Дмитрий Афанасьев.

Вопрос о том, как начнут учебный год студенты, особенно первокурсники, сейчас волнует всех, кто учится. Требований к обязательной вакцинации студентов нет - об этом накануне заявил глава минобрнауки Валерий Фальков. Но есть рекомендации вузам. Что в них?

В частности, в документе сказано: вузам целесообразно "принимать решения об организации образовательной деятельности с применением... дистанционных образовательных технологий - для обучающихся, ...не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации". Проще говоря, непривитых студентов министерство рекомендует перевести на удаленное обучение. Режим посещения вузовских корпусов для таких студентов будет особый, отмечено в документе. Также в ведомстве рекомендуют требовать справку о прививке от коронавируса, перенесенной болезни или медотводе при заселении в общежития.

А вот привитых студентов будут пускать в аудитории без ограничений. Они смогут свободно проходить в корпуса университетов и посещать очные занятия в аудиториях - при наличии справки о прививке или о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев. Что еще в минобрнауки сочли целесообразным? Например, проводить раздельную итоговую и промежуточную аттестацию привитых и непривитых студентов. До начала учебного года информировать последних о важности вакцинации по месту жительства через личные кабинеты студентов, а также рассылками в мессенджеры и на электронную почту. Напомним, все это - рекомендации вузам. Последнее слово - за ними.

Но уже сейчас известно: для первокурсников многих университетов учебный год все же начнется очно, вне зависимости от прививки. Так, все первокурсники Высшей школы экономики смогут начать учебу в сентябре в обычном режиме. При этом в течение месяца с начала учебного года руководство Вышки обеспечит всем, кто еще не привился, возможности для вакцинации прямо на территории кампуса.

Привитым и непривитым студентам предложено сдавать сессии раздельно

- Мы понимаем, что ситуация с прививочной кампанией в разных регионах организована по-разному, и мы сознательно не дифференцируем студентов, которые поступают на первый курс, - подчеркнул ректор ВШЭ Никита Анисимов.

Кроме того, по словам ректора, все студенты, которые поступают на 1-й курс, смогут заселяться в общежития и арендные квартиры вне зависимости от прививочных сертификатов.