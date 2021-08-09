Минобрнауки: Вузам целесообразно перевести непривитых студентов на удаленку

В частности, в нем сказано, что вузам целесообразно "принимать решения об организации образовательной деятельности с применением...дистанционных образовательных технологий - для обучающихся, ... не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации".

Проще говоря - перевести эти категории студентов на удаленку. Также при заселении в общежития целесообразно требовать справку о прививке от коронавируса, перенесенной болезни или медотводе.