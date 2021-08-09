Минобрнауки: Вузам целесообразно перевести непривитых студентов на удаленку

Министерство науки и высшего образования России утвердило рекомендации по работе вузов в целях предотвращения коронавируса. Документ подписал заместитель министра Дмитрий Афанасьев.
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В частности, в нем сказано, что вузам целесообразно "принимать решения об организации образовательной деятельности с применением...дистанционных образовательных технологий - для обучающихся, ... не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации".
Проще говоря - перевести эти категории студентов на удаленку. Также при заселении в общежития целесообразно требовать справку о прививке от коронавируса, перенесенной болезни или медотводе.