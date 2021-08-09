Минпромторг ищет способы снижения цен на овощи

В Великобритании решили привлечь военных для доставки продуктов в магазины. Из-за пандемии и Brexit в стране не хватает 100 тысяч дальнобойщиков. В соцсетях множатся видео с пустыми полками супермаркетов, которые когда-то ломились от продуктов. В России в магазинах дефицита продуктов нет. Но дефицит водителей тоже ощутим и только обостряется.

Это в итоге отражается на конечной стоимости продуктов. Сейчас идет сбор картофеля и овощей "борщевого набора", и транспортные расходы в сравнении с прошлым годом увеличились вдвое. В одном килограмме картофеля минимум пять рублей - расходы на доставку, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Проблему обсуждали на нескольких последних совещаниях в минпромторге и минсельхозе.

Причины возможного подорожания транспортных услуг могут быть разные, в том числе - нехватка водителей (из-за пандемии часть иностранных сотрудников в этих работах теперь не участвуют) и подорожание топлива, говорит замглавы минпромторга Виктор Евтухов. Кроме того, увеличился спрос со стороны компаний интернет-торговли. "Мы уже готовим совместное рабочее совещание с минтрансом по этому вопросу и найдем решение", - заверил Евтухов.

По словам Красильникова, оптимальным решением было бы субсидирование транспортных расходов производителям. Удивительно, что производителям компенсируют часть расходов при поставке того же картофеля на экспорт, но такой поддержки нет для внутреннего рынка, говорит эксперт.