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09.08.2021 07:20
Рубрика: Общество

Назван самый малочисленный коренной народ в России

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сайт "Это Сибирь" Фото: Сайт "Это Сибирь"
Фото: Сайт "Это Сибирь"

Самый малочисленный коренной этнос в России - кереки или как они сами себя называют - анкалгакку ("приморские люди"), проживающие в Беринговском районе Чукотского автономного округа, следует из данных Медиаофиса Всероссийской переписи населения. Сегодня кереками называют себя всего четыре человека в стране, а керекским языком владеют десять.

Фото: Антон Вергун/ РИА Новости
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К коренным малочисленным народам относят этносы численностью не более 50 тысяч человек, которые проживают в местах своего исторического расселения, сохраняют свой язык, обычаи и промыслы и осознают себя как отдельный народ. Как правило, это сельские жители труднодоступных районов севера европейской части страны, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока

Общая численность россиян, относящихся к коренным малочисленным народам, согласно переписи 2010 года, составила 316 тысяч человек. Самые крупные из них - ненцы (44 640 человек), абазины (43 341 человек) и эвенки (37 843 человек). При этом в 2010 году не было ни одного представителя народа алюторцы, который входит в официальный список 47 коренных малочисленных народов России, но 25 человек указали, что владеют алюторским языком.

Точные данные о малых народах России станут известны по итогам новой переписи, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В Росстате отмечают что ее главным отличием станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

В регионах Общество Соцсфера Демография Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Всероссийская перепись населения 2021 года

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