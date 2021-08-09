Названы особенности Всероссийской недели охраны труда в 2021 году

Главными темами Всероссийской недели охраны труда в 2021 году станут изменения в Трудовой кодекс, которые начнут действовать с 1 марта 2022 года, сообщили в пресс-службе Минтруда.

В министерстве подчеркнули, что Всероссийская неделя охраны труда продлится четыре дня, за это время будет организовано более 100 мероприятий. В рамках нее планируется обсудить будущее рынка труда, меняющиеся трудовые отношения, новые вызовы в сфере охраны труда. Совещания проведут Минтруд, МЧС, Роструд, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Также пройдут отраслевые совещания по вопросам безопасности и охраны труда в металлургии, угольной и нефтегазовой отраслях, строительстве, энергетике, химическом производстве, сфере услуг и транспорте. Участники поговорят о новых технологиях и цифровых решениях на производстве, организации работы профсоюзов, образовательных программах, охране труда в креативных индустриях.

Отмечается, что отдельное тематическое направление будет посвящено медицине труда и заботе о самочувствии сотрудников. Среди вопросов - корпоративные программы профилактики онкологических заболеваний, современные стандарты оказания первой помощи пострадавшим, профилактика COVID-19, эмоциональная безопасность и защита профессиональные заболевания будущего. Кроме того, в рамках деловой программы состоятся мастер-классы на темы оценки производственных рисков на предприятии, ток-шоу на тему вовлечения персонала в развитие культуры безопасности труда и стратегические демо бизнес-симуляции. Свой мастер-класс проведет фонд "Сколково".

VI Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 6 по 9 сентября в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. Ее организатором выступает минтруд, оператором - Фонд Росконгресс.

По словам замминистра труда и социальной защиты Алексея Вовченко, Всероссийская неделя охраны труда не проводилась1,5 года. "За это время накопилось много вопросов, которые необходимо обсудить всем вместе в традиционном очном формате", - подытожил он.