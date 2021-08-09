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09.08.2021 20:17
Рубрика: В мире

Немцы голосуют за "Зеленых", но не хотят платить за экологичное авиатопливо

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8530)
Экологический эксперимент немецкой авиакомпании "Люфтганза", предложившей клиентам добровольно доплачивать за "зеленое" авиатопливо, провалился. Как пишет Die Welt со ссылкой на воздушного перевозчика, за три года "почти никто не принял участие в волонтерской акции, интерес к которой оказался ничтожно мал".

"Среди политиков и климатических активистов тема "экологичных полетов" остается в топе. Но, похоже, для пассажиров это пока не так. Во всяком случае, лишь немногие из них согласны выложить из своего кармана даже несколько евро для компенсации выбросов CO2", - констатирует издание.

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Напомним, в августе 2019 года "Люфтганза" запустила специальную платформу. Любой пассажир, покупающий билет, получил возможность рассчитать углеродный след от своего рейса и пожертвовать средства на синтетический авиакеросин, который считается более чистым. В качестве альтернативы за символическую плату можно вложиться в долгосрочные экологические проекты - например, по спасению лесов. Например, для внутреннего рейса по маршруту Гамбург - Мюнхен добровольный взнос на экотопливо составляет 40 евро, а на лесозаготовки - меньше двух евро. Конечно, на дальнемагистральных рейсах доплата будет гораздо выше. Так, наценка на билет экономкласса при перелете из Франкфурта в Нью-Йорк доходит почти до 400 евро.

В авиакомпании подтвердили: компенсационную платформу используют "менее процента клиентов". В основном это бизнесмены, а доля частных путешественников остается и вовсе мизерной - при том что только в первой половине 2021 года "Люфтганза" и ее "дочки" перевезли более 10 миллионов пассажиров. Эта статистика выглядит парадоксальной на фоне того, что "зеленая" повестка в немецкой политике становится все популярней. Более того, именно в немецком языке появился неологизм Flugscham, что означает "стыд за перелеты" - в теории его должен испытывать каждый сознательный гражданин, переживающий из-за глобального потепления.

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