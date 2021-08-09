Немцы голосуют за "Зеленых", но не хотят платить за экологичное авиатопливо

Экологический эксперимент немецкой авиакомпании "Люфтганза", предложившей клиентам добровольно доплачивать за "зеленое" авиатопливо, провалился. Как пишет Die Welt со ссылкой на воздушного перевозчика, за три года "почти никто не принял участие в волонтерской акции, интерес к которой оказался ничтожно мал".

"Среди политиков и климатических активистов тема "экологичных полетов" остается в топе. Но, похоже, для пассажиров это пока не так. Во всяком случае, лишь немногие из них согласны выложить из своего кармана даже несколько евро для компенсации выбросов CO2", - констатирует издание.

Напомним, в августе 2019 года "Люфтганза" запустила специальную платформу. Любой пассажир, покупающий билет, получил возможность рассчитать углеродный след от своего рейса и пожертвовать средства на синтетический авиакеросин, который считается более чистым. В качестве альтернативы за символическую плату можно вложиться в долгосрочные экологические проекты - например, по спасению лесов. Например, для внутреннего рейса по маршруту Гамбург - Мюнхен добровольный взнос на экотопливо составляет 40 евро, а на лесозаготовки - меньше двух евро. Конечно, на дальнемагистральных рейсах доплата будет гораздо выше. Так, наценка на билет экономкласса при перелете из Франкфурта в Нью-Йорк доходит почти до 400 евро.

В авиакомпании подтвердили: компенсационную платформу используют "менее процента клиентов". В основном это бизнесмены, а доля частных путешественников остается и вовсе мизерной - при том что только в первой половине 2021 года "Люфтганза" и ее "дочки" перевезли более 10 миллионов пассажиров. Эта статистика выглядит парадоксальной на фоне того, что "зеленая" повестка в немецкой политике становится все популярней. Более того, именно в немецком языке появился неологизм Flugscham, что означает "стыд за перелеты" - в теории его должен испытывать каждый сознательный гражданин, переживающий из-за глобального потепления.