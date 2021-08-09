Нужно ли читать книги из школьного списка "на лето"

Списки литературы, которые детям выдают в школе на лето, вызывают у родителей много вопросов. Они огромные: например, у дочки - будущей второклассницы - 25 произведений. У знакомой ученицы 4-го класса - 19, а у сына подруги - шестиклассника - 54! По какому принципу они составляются? Надо ли все обязательно успеть прочитать? И кому нужен читательский дневник? Разбираемся с кандидатом педагогических наук, завлабораторией социокультурных образовательных практик МГПУ Екатериной Асоновой.

Екатерина Андреевна, самое интересное, что тексты в этих списках пересекаются. Например, "Аленький цветочек" Аксакова дают как после первого, так и после третьего класса. Почему?

Екатерина Асонова: Начнем с того, что списки на лето - вне закона. Никакого обязательного летнего чтения нет. Есть примерные рекомендации, причем у каждого учителя - свои. Летнее чтение - это в первую очередь про удовольствие, про свободу и немного - про "не забыть буквы". Важно, с какими словами учитель дает список литературы: "буду спрашивать", "буду проверять дневник читателя", "прочитайте что-то на ваш выбор". Кстати, нередко инициаторами списков на лето становятся сами родители. Знаю это, так как сама работала в школе. Их тревогу можно понять: девять месяцев ребенок был постоянно занят и вдруг - лето, свобода, график сбит. Кажется, что список чтения на лето будет организовывать длинный летний день. Но тогда хорошо бы иметь в этом списке названия фильмов, настольных игр и мест для путешествий. А книги должны быть по всем предметам - от поэзии до определителя растений.

В некоторых школах на каникулах предлагают читать тексты из программы будущего учебного года. Зачем?

Екатерина Асонова: Такое бывает, когда список летнего чтения составляется, чтобы разгрузить учебные будни. Но это, к сожалению, ловушка: как показывает опыт, легче не становится. Тот, кому трудно дается чтение, плохо помнит в январе то, что читал в июле. Однако есть нюанс: в старшей школе, учитывая наши реалии и перегруженность школьной программы, какие-то тексты все-таки имеет смысл читать заранее. Важно в принципе читать - то, что нравится ребенку, чтобы развивалась самостоятельность, собственный подход к выбору книг.

А что посоветуете?

Екатерина Асонова: Хочу обратить внимание: несмотря на обилие текстов, современная школьная программа крутится лишь вокруг реалистических произведений, очень тщательно когда-то отобранных в советское время. Нет того литературного разнообразия, которым, без сомнения, обладает наша культура. Это и игровая литература, и фантастическая литература, сказки. Да, в начальной школе мы предлагаем их детям, а потом они становятся как бы не важны. Это не так. Сказочная и фэнтезийная, мифологическая культура очень богата, это и Гарри Поттер, и Алиса в стране чудес - фэнтези, новые миры. Есть сказки, где фольклорные Баба-яга или Горыныч оказываются в новых, современных обстоятельствах: например, в книгах, которые пишут Дмитрий Емец, Сергей Седов, Антон Соя, Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак и многие другие авторы. Конечно, школа такое включить в программу не может, но детям было бы интересно и полезно их почитать.

На лето, да и просто для "домашнего чтения" я бы выбрала ту литературу, которой не будет в школе

Словом, на лето, да и просто для "домашнего" чтения" я бы выбрала ту литературу, которой не будет в школе, включив туда игровую и ироничную поэзию Артура Гиваргизова и Андрея Усачева, комиксы Андрея и Натальи Снегиревых. Кстати, ни "Алиса в стране чудес", ни "Приключения Винни-Пуха", ни "Старика Хоттабыча" нет в школьной программе. Такие прекрасные вещи могут пройти мимо вашего ребенка.

Читательский дневник - боль для многих родителей. Нужно ли его вести и как?

Екатерина Асонова: Вообще умение читать самостоятельно и фиксировать что-то важное для себя - хорошая штука, которая поможет ребенку в будущем, когда он будет учиться в вузе и дальше. Конечно, если рассматривать дневник только как ответы на скучные вопросы: "О чем повесть?", "Какой характер у главного героя?", ни один ребенок не захочет его заполнять. Тут нужен творческий подход. Например, мама может завести отдельный аккаунт в "Инстаграме", посвященный чтению ребенка. Фотографируйте книжки, подбирайте к ним вместе с ребенком какие-то коллажи из предметов, делайте инсталляции. Прочитал главу и проиллюстрировал ее какой-то сценкой, собрав цветы, веточки, ракушки. Или наоборот, если ребенок любит рисовать, берем бумажный альбом - и творим.

Но главное - помнить: летом ребенок должен прежде всего отдыхать. Гулять, бегать, прыгать. И еще: тяга к чтению отлично стимулируется поездками, путешествиями, походами в кино и музеи. Увидел, заинтересовался, прочитал. Это работает.