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09.08.2021 02:40
Рубрика: Общество

Обновлен антирейтинг соцсетей, нарушающих закон

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 178(8529)
Лига безопасного интернета представила II антирейтинг соцсетей, которые распространяют незаконный контент. Первое место по числу нарушений заняла соцсеть "Фейсбук", второе - "Ютуб", третье - "Твиттер", далее - "Инстаграм", "ВКонтакте", "ТикТок" и "Одноклассники".

В сравнении с I февральским антирейтингом произошла смена лидера - у "Твиттера" после вынесения Роскомнадзором ему предупреждений снизилась доля противозаконного контента, часть была удалена, а замедление траффика привело к тому, что "Твиттер" потерял до миллиона человек аудитории.

Почему короткие видео теперь есть почти во всех соцсетях

При составлении II рейтинга учитывалось количество неудаленного запрещенного контента, наличие или отсутствие IT-представительства в РФ, готовность сотрудничать с регулятором и скорость реакции на жалобы. Новые критерии - призывы к суициду, распространение фейков и блокировка или ограничение доступа к аккаунтам россиян, не нарушающим закон, но подвергшимся цензуре. В итоге за полгода оскорбление госсимволов и реклама наркотиков снизились или удаляются, в остальном нарушения даже увеличились.

- Идея рейтинга - принудить иностранные IT-компании к исполнению российских законов - совпадает с нашими целями, - говорит представитель Роскомнадзора Евгений Зайцев. - Введенные нами штрафы от 4 до 20 процентов годовой выручки для нарушителей - составная часть закона о "приземлении" иностранцев относительно российских законов.

Но наметилась новая проблема: более 30 миллионов персональных данных россиян утекли из "Фейсбука" в коммерческие структуры и к мошенникам. А 51 процент пользователей не знают, как хранить не только данные почты, но даже своих банковских карт.

Как считают в Лиге безопасного интернета, следующий этап действия закона о "приземлении" - подача коллективных исков россиянами в российские суды. Они после аккредитации платформ в стране будут обязаны принимать иски.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии

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