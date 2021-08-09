Обновлен антирейтинг соцсетей, нарушающих закон

Лига безопасного интернета представила II антирейтинг соцсетей, которые распространяют незаконный контент. Первое место по числу нарушений заняла соцсеть "Фейсбук", второе - "Ютуб", третье - "Твиттер", далее - "Инстаграм", "ВКонтакте", "ТикТок" и "Одноклассники".

В сравнении с I февральским антирейтингом произошла смена лидера - у "Твиттера" после вынесения Роскомнадзором ему предупреждений снизилась доля противозаконного контента, часть была удалена, а замедление траффика привело к тому, что "Твиттер" потерял до миллиона человек аудитории.

При составлении II рейтинга учитывалось количество неудаленного запрещенного контента, наличие или отсутствие IT-представительства в РФ, готовность сотрудничать с регулятором и скорость реакции на жалобы. Новые критерии - призывы к суициду, распространение фейков и блокировка или ограничение доступа к аккаунтам россиян, не нарушающим закон, но подвергшимся цензуре. В итоге за полгода оскорбление госсимволов и реклама наркотиков снизились или удаляются, в остальном нарушения даже увеличились.

- Идея рейтинга - принудить иностранные IT-компании к исполнению российских законов - совпадает с нашими целями, - говорит представитель Роскомнадзора Евгений Зайцев. - Введенные нами штрафы от 4 до 20 процентов годовой выручки для нарушителей - составная часть закона о "приземлении" иностранцев относительно российских законов.

Но наметилась новая проблема: более 30 миллионов персональных данных россиян утекли из "Фейсбука" в коммерческие структуры и к мошенникам. А 51 процент пользователей не знают, как хранить не только данные почты, но даже своих банковских карт.

Как считают в Лиге безопасного интернета, следующий этап действия закона о "приземлении" - подача коллективных исков россиянами в российские суды. Они после аккредитации платформ в стране будут обязаны принимать иски.