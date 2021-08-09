Опрос: COVID-19 испортил летний отпуск каждому пятому россиянину

Пандемия коронавируса нарушила планы на летний отпуск 22% россиян, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, узнав мнение 1600 трудоустроенных граждан из всех округов России.

Опрос проходил с 28 июля по 4 августа 2021 года в 370 населенных пунктах России.

Пятая часть ответов оказались очень "минорными": "Граница закрыта, цены взлетели, сервис упал"; "Поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны"; "Я просто никуда не поехала, боясь заразиться". Среди недовольных респондентов превалировали россияне в возрасте до 34 лет.

И лишь 1 из 100 россиян назвал влияние пандемии COVID-19 на отпуск положительным: "На даче много сделано"; "Во время нашей поездки было намного меньше других отдыхающих, чем в аналогичный период прошлых лет".