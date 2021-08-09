В Австралии найдены останки гигантского птерозавра

В Австралии палеонтологи обнаружили на территории Квинсленда окаменелый череп птерозавра, который оказался самой крупной летающей рептилией, когда-либо найденной на этом континенте. Ученые говорят, что это был самый настоящий "дракон", который наводил ужас даже на наземных ящеров.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытие совершила команда Квинслендского университета во главе с Тимом Ричардсом из лаборатории динозавров Школы биологических наук.

Окаменелая и хорошо сохранившаяся челюсть древнего монстра была обнаружена недалеко от города Ричмонда в Северо-Западном Квинсленде, на территории "страны Ванамара", исторических владений местного коренного народа.

"Это существо больше всего было похоже на настоящего дракона, - говорит Тим Ричардс. - Это новый вид птерозавра, которого мы назвали Thapunngaka shawi. Он был очень грозным хищником с копьеобразной пастью и размахом крыльев около семи метров".

По его словам, строение существа было довольно простым. Ученый даже охарактеризовал его как "просто череп с длинной шеей, прикрепленный к паре длинных крыльев". Но эта была одна из крупнейших древних летающих позвоночных рептилий, известных науке.

Судя по всему, она была очень устрашающей. Длина одного только ее черепа превышала один метр. В пасти насчитывалось около 40 крупных зубов. Эта пасть была идеально приспособлена для ловли многих видов рыб, которые в доисторические времена обитали в ныне несуществующем море Эроманга.

"Это существо было довольно диким, - считает Тим Ричардс. - Оно могло отбросить огромную тень на какого-нибудь дрожащего маленького динозавра, который мог не услышать его приближения до тех пор, пока не стало бы слишком поздно".

Ученый также объясняет, что Thapunngaka shawi не был похож на современных птиц или летучих мышей. Это был самый крупный представитель весьма успешной в эволюционном плане и разнообразной группы летающих рептилий.

Также установлено, что вновь открытый вид принадлежал к группе птерозавров, известных как анхангвериды. Они населяли все континенты во второй половине эпохи динозавров.

Эти существа были прекрасно адаптированы к активным полетам. При этом кости у них были полыми и тонкостенными, из-за чего до наших дней они практически не дошли. Такие кости редко сохраняются в окаменелых слоях. Но в данном случае палеонтологам явно повезло. В их руки попал великолепный образец для анализа.

"Удивительно, что окаменелости этих существ вообще существуют, - говорит Тим Ричардс. - В Австралии останков птерозавров вообще было найдено немного, если судить по мировым стандартам, то количество именно австралийских птерозавров оставляет желать лучшего. Но открытие Thapunngaka shawi во многом поможет улучшить наше понимание разнообразия этих существ".

К слову, это всего лишь третий вид птерозавров группы анхангверидов, обнаруженных в Австралии, причем все три вида были найдены на западе Квинсленда.