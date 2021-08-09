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Рубрика: Происшествия

Отряд "Центроспас" ликвидируют до конца года

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 179(8530)
Элитное подразделение - знаменитый отряд "Центроспас" МЧС России перестанет существовать. По крайней мере, в том виде, в котором его знает весь мир. Речь идет именно о ликвидации, поскольку приказом главы МЧС России Евгения Зиничева создана ликвидационная комиссия. Но совсем отряд не исчезнет. В МЧС надеются, что костяк отряда сохранится и поступит на службу в другое подразделение, которое будет создано вместо "Центроспаса".

"Ликвидировать до 31.12.2021 федеральное государственное казенное учреждение "Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд", - так сказано в ведомственном приказе.

Фото: МЧС РФ/РИА Новости
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Этим же приказом "Южный Конный Поисково-Спасательный Центр" до 1 октября должен быть переименован в "Центральный аэромобильный спасательный центр". Он и будет правопреемником "Центроспаса".

В качестве причины расформирования отряда называется одна: необходимость зарабатывать деньги. Именно об этом шла речь недавно в стенах самого "Центроспаса" на экстренном совещании. Дело в том, что нынешний правовой статус "Центроспаса", а именно ФГКУ, не позволяет зарабатывать деньги и пускать их на собственные нужды. Казенное предприятие финансируется только из госбюджета. А создаваемый из "Южного Конного Поисково-Спасательного Центра МЧС России" новый отряд будет иметь статус ФГБУ. Это, по задумке авторов новаций, позволит оказывать платные услуги и пускать заработанную прибыль на улучшение условий труда и быта, а также на премирование сотрудников.

Корреспонденту РГ рассказали, что новое создаваемое ФГБУ будет располагаться там же, где сейчас находится "Центроспас", но в него еще структурно вольются тот самый Южный спасцентр, указанный в приказе, а также Туапсинский спасцентр. То есть получается, что по сути речь идет об укрупнении подразделения и переводе его частично на коммерческие рельсы.

В ФГБУ при оказании платных услуг заработанное можно тратить на нужды самого учреждения

"Цетроспас" - центр, где внедрялись самые передовые новинки и работали лучшие спасатели МЧС. Отряд наряду с центром "Лидер" аттестован по международной методике "ИНСАРАГ", то есть им разрешено принимать участие в спасательных операциях по всему миру.

Происшествия ЧП

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