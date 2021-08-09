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Рубрика: Общество

Победителей олимпиады по русскому языку ждет рок-вечеринка от Сергея Безрукова

Текст: Елена Кухтенкова
700 победителей олимпиад и конкурсов по русскому языку из 48 стран мира станут участниками программы "Здравствуй, Россия", организованной Росструдничеством. Любителей русской культуры ждет спецпрограмма в театре Геликон-опера и рок-вечеринка "Пятница 13" от Сергея Безрукова.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Традиционная встреча с соотечественниками возрастом от 14 до 19 лет, которые показали отличные знания истории, культуры России, а также русского языка пройдет в Москве с особым размахом. Всю неделю участники программы "Здравствуй, Россия" будут посещать культовые и исторические места Москвы и Московской области, сообщает пресс-служба Россотрудничества.

Фото: kinopoisk.ru
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В этом году ключевой темой встречи станет современная жизнь России и успешная профессиональная реализация россиян.

Ребята заглянут в "закулисье" многих профессий. Они смогут встретиться с молодыми учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, побывают на репетиции Московского симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина и в мастерской известного российского скульптора Леонида Баранова.

Также знатоков "великого и могучего" поприветствуют ректор ГИТИСа Григорий Заславский и директор Государственной Национальной библиотеки Вадим Дуда.

О традициях и современности русской музыки гостям-соотечественникам расскажут в Московском театре "Геликон-опера".

Потом гости побывают в городе-жемчужине Подмосковья - Коломне, в Пушкинском музее-заповеднике "Большие Вяземы", в кванториуме Королева.

И это еще не все. Для молодежи проведут литературные экскурсии по Москве от музея имени Даля, в Государственный исторический музей, Музей Победы на Поклонной горе, Центр современного искусства "Винзавод", в Московский зоопарк, на ВДНХ и в парк "Зарядье".

Специально для участников программы сыграет один из лучших своих спектаклей Большой московский цирк под руководством братьев Запашных.

В театральный день участники программы посетят Московский театр Моссовета и увидят легендарный мюзикл "Иисус Христос - суперзвезда". А рок-вечеринку "Пятница, 13" подарит ребятам Сергей Безруков вместе со своей группой "Крестный папа".

Завершится торжественная встреча настоящим Русским балом в постановке Гедиминаса Таранды.Гости будут разделены на 25 команд, носящих имена великих россиянин. Например, команды под названиембудут Гагарин, Королев, Циолковский, Сахаров, Пирогов, Павлов, Станиславский, Мейерхольд, Немирович-Данченко, Рахманинов, Стравинский, Репин, Толстой, Достоевский, Пушкин, Чехов и многие другие.

Пушкинский конкурс Общество Образование Правительство МИД Россотрудничество

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