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Рубрика: Власть

Почти 59 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: AP Photo/David Vincent
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 79 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте более 37 тысяч человек.

Кроме того, свыше 129 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 280 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более тысячи шестисот пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Семеро военных лечатся у гражданских медиков. Еще 654 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у 8 инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся двое военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 68 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 237 сотрудников.

Фото: iStock
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи двухсот человек, свыше 320 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26,7 тысячи пациентов, свыше 8, 8 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли почти 59 тысяч человек.

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