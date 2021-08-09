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09.08.2021 13:34

Политические меры против вируса бессильны

Ряд китайских исследовательских центров 9 августа опубликовал уникальный доклад о противостоянии COVID-19 в США. Документ объемом 23 тысячи иероглифов подготовлен совместно институтом финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете, исследовательскими центрами "Тайхэ" и "Хайту", сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Доклад опровергает составленный ранее агентством Bloomberg рейтинг сопротивляемости COVID-19, в котором первое место заняли Соединенные Штаты.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Исследователи заявили о начале "четвертой волны" эпидемии в США. Она характеризуется растущей политизацией эпидемической обстановки, что повлечет новые заражения и смерти, считают эксперты. Прямая причина неспособности США противостоять эпидемии заключается в том, что их действия по контролю над распространением вируса и отслеживанию его происхождения основаны не на науке, а на политических интересах, поясняют составители доклада.

Фото: NICOLAS ASFOURI / AFP
Пандемия COVID-19 оказалась стресс-тестом для всего человечества

Составители документа вновь отмечают необходимость разобраться в ситуации с ранним распространением коронавируса нового типа в США. Так, необходимо выяснить, имеет ли отношение к COVID-19 вспышка неизвестного заболевания легких, произошедшая в США во второй половине 2019 года. Авторы доклада призывают провести расследование в Форт-Детрике и еще около 200 американских биолабораториях по всему миру. При этом американские политики всеми силами пытаются препятствовать соответствующим расследованиям, констатируют докладчики.

Отмечается, что на фоне пандемии Федеральная резервная система США вновь запустила "печатный станок", что привело к экспорту инфляции. США своими действиями заставили разные страны мира, которые и без того уже страдают от распространения COVID-19, нести повышенное экономическое давление, что привело даже к возникновению политических конфликтов и региональных беспорядков, говорят авторы документа.

В самих США эпидемия привела к росту разрыва между богатыми и бедными, к росту дискриминации по расовому признаку. Растет ненависть в отношении американцев азиатского происхождения. Только за март 2021 года число дел, связанных с дискриминацией в отношении азиатских американцев, увеличилось вдвое.

В докладе говорится, что США произвольно подрывают противоэпидемическую борьбу во всем мире. Так, президент США Джо Байден подключил к работе по поиску происхождения коронавируса нового типа спецслужбы, что привело к дальнейшей политизации борьбы с пандемией.

Объем экспортируемых из США вакцин от COVID-19 составляет лишь менее чем 1 процент выпускаемых в стране вакцин. Отказываясь от международного сотрудничества по вакцинам, США подрывают международную противоэпидемическую борьбу, заявляя о готовности выйти из соответствующих международных механизмов. По сравнению с COVID-19 искусственно созданный США "политический вирус" более смертелен - уверены авторы доклада.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая Пандемия коронавируса COVID-19

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