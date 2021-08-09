Посол рассказал о погибших во время наводнений в Германии россиянах

Во время разрушительных наводнений в Германии погибли трое россиян. Об этом "Известиям" рассказал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

"Увы, но трагедия не обошла стороной наших соотечественников: в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ. Их просто несло потоком, и никто ничего не мог поделать", - сообщил подробности дипломат. Он также выразил соболезнования родным и друзьям погибших.

Напомним, основной удар стихии пришелся на западные и юго-западные регионы Германии. Там после продолжительных ливней реки вышли из берегов, затопив улицы. На юго-востоке Баварии был введен режим чрезвычайной ситуации. Жертвами непогоды стали более 180 человек, еще 70 - пропали без вести. Данная природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии.