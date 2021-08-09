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Рубрика: Власть

Посол РФ оценил новые антироссийские санкции США

Текст: Юрий Когалов

Введенные 9 августа США санкции идут в разрез усилиям по стабилизации двусторонних отношений, отодвигают перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По его словам, администрация США продолжает искусственно нагнетать обстановку. "Присвоив себе право судить и карать "неугодных", вновь идет по пути введения односторонних рестрикций в обход международного права, Совета Безопасности ООН", - отмечается в распространенном посольством заявлении.

Как отметил Антонов, вводя санкции в отношении тех или иных российских компаний, в Вашингтоне просят принять на веру, что эти фирмы якобы нарушали американские нераспространенческие правила. "Никаких доказательств при этом, как водится, российской стороне не предоставляется", - подчеркнул посол.

"Считаем такой подход неприемлемым и в корне противоречащим "духу Женевы", а также усилиям по стабилизации отношений двух стран. Наоборот - подобными действиями Вашингтон все больше отодвигает перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия", - заявил дипломат.

Как ранее стало известно, США приняли решение включить в санкционные списки, связанные с законом о нераспространении оружия массового поражения в Иране, КНДР и Сирии ряд компаний, среди которых оказались и несколько российских. Речь идет об Asia-Invest, Charter Green Light Moscow, НПП "Пульсар" их подразделениях и подконтрольных структурах.

Как следует из распространенного госдепартаментом США документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 29 июля. Срок действия рестрикций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря.

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