Премьер Греции поблагодарил Мишустина за содействие РФ в тушении пожаров

Премьер-министр Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Собеседники обсудили актуальные для двустороннего сотрудничества темы, а также вопросы противодействия новой коронавирусной инфекции.

Особое внимание премьеры уделили борьбе с природными пожарами как в России, так и в Греции. Мицотакис выразил признательность за российское содействие в тушении пожаров на территории его страны.

В марте глава кабмина РФ совершил рабочий визит в Грецию. В Афинах состоялись межправительственные переговоры, Михаил Мишустин также представлял Россию на торжествах по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. Премьер-министру РФ вручили Золотую медаль почета города Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции от османского ига.