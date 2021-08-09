Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа

Сериалы "Выжившие", "Джетлаг", "Новенький-2", "Филин"... Неделя насыщена до предела. Отметим тенденцию и позволим себе совет. Тенденция - пока телеканалы ставят в эфир хорошо забытое старое, онлайн-сервисы уже вовсю раскачивают аудиторию, хотя сезон еще толком и не начался. При этом наблюдается, как одни проекты - скажем, сериал "Вампиры средней полосы", переходят из Сети на ТВ (с 9 августа в 22:00 на ТНТ), а другие, как сериал "Гранд", перемещаются в обратном направлении - с телеканала в интернет (с СТС - на more.tv). Совет: лучше хорошо и внимательно смотреть один проект, чем перескакивать с одного на другой. Главное - правильно выбрать свой и успокоиться. Для верности выбора и наш гид.

1. Фильмы и программы к юбилею Микаэла Таривердиева

15 августа композитору Микаэлу Таривердиеву исполнилось бы 90 лет. Микаэл Леонович Таривердиев написал более ста песен и романсов, создал музыку к 132 фильмам. Он - автор опер, концертов и камерных вокальных циклов, а также множества других музыкальных произведений. Его творчество ценится любителями классики.

Но широкой аудитории он больше известен как автор музыки к популярным фильмам, среди которых "Семнадцать мгновений весны", "Старомодная комедия", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" и многим другим. В день рождения композитора на канале "Россия-Культура" смотрите программу "Романтика романса", документальный фильм "Острова. Микаэл Таривердиев" и художественный фильм "Адам женится на Еве" ("Россия-К". 15 августа, начиная с 18:30). На Первом канале к дате повторяют документальный фильм "Игра с судьбой". Эфир - 15 августа, в 15:55.

2. Сериал "Филин"

На Пятом канале, с 9 августа в 23:10 Главный герой - хирург Алексей Филиппов по прозвищу Филин (Данила Якушев), у которого после травмы открылась способность видеть прошлое. Доктора Филиппова назначают заведующим отделением травматологии, и в тот же день он раскрывает свое первое уголовное дело. Это произошло как вспышка озарения - герой на месте преступления просто увидел то, что никто из следователей не мог знать. В сериале смешано сразу несколько жанров: детектив (в том числе и медицинский), мистика, комедия и драма. Режиссер-постановщик - Дмитрий Аверин. В ролях: Данила Якушев, Екатерина Зорина, Андрей Терентьев, Екатерина Рябова, Михаил Николаев, Василий Степанов.

3. Сериал "Выжившие"

На Okko, с 12 августа. Мир 8-серийного триллера режиссера Андрея Прошкина - разрушенная эпидемией цивилизация, где немногие уцелевшие отчаянно борются за ресурсы, а сон превращается в смертельно опасную ловушку. Креативный продюсер проекта - Борис Хлебников. Один из сценаристов сериала - Роман Волобуев. Помимо основного сериала из 8 серий, зрители увидят еще 8 самостоятельных веб-сериалов, где в знакомой реальности действуют другие герои. В ролях (основной сериал): Алексей Филимонов, Артур Смольянинов, Дарья Савельева, Валентина Лукащук, Алексей Розин, Анна Слю, Глеб Пускепалис, Дарья Екамасова, Вита Корниенко, Сергей Бондарчук, Роза Хайруллина, Яна Сексте и другие. В ролях (web-сериалы): Егор Корешков, Наталья Бордо, Антон Кузнецов, Александра Виноградова, Евгений Харитонов, Георгий Кудренко, Дмитрий Чеботарев, Александра Ревенко, Владимир Стеклов, Филипп Авдеев.

4. Сериал "Джетлаг"

На more.tv, с 2 августа. Сериал от Михаила и Лили Идовых - совместный проект онлайн-сервиса more.tv, канала СТС и продюсерской компании "Метрафильмс". Съемки, длившиеся несколько месяцев, проходили в России и Турции. В центре сюжета - история пары Жени и Никиты (Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев), жизнь которых кардинально меняется из-за обычной ссоры в аэропорту. Влюбленные оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съемочную площадку фильма про Владимира Набокова в Берлине. А Никита отправляется в Таиланд, где у него тоже все переворачивается с ног на голову. Ранее "Джетлаг" вышел в широкий прокат в формате полного метра. На more.tv будет показана сериальная версия, где существенно расширена линия Набокова, фильм о котором снимают главные герои. Саундтрек к "Джетлагу" записали видные русские музыканты новой волны: Kedr Livanskiy, "Обе две", Монти Механик, "Свидание" и другие.

5. Сериал "Новенький", второй сезон

На Start, с 12 августа. Созависимые отношения, жестокость и насилие в кругу близких: все это темы драматичного продолжения подросткового сериала "Новенький". В основе сценария - реальные истории. В главной роли - Глеб Калюжный. К актерскому составу в новом сезоне присоединятся народный артист России Владимир Симонов, который сыграет отца школьного психолога Кирилла (его сын и в реальной жизни), студентка мастерской Марины Брусникиной Алена Васина (она исполнит роль новенькой) и звезды TikTok Элина Агеева и Настя Федько. Девушки сыграют московских одноклассниц главного героя. В первом сезоне московский школьник Максим Плетнев (Глеб Калюжный), переехав из столицы в провинциальный Юровск, стал жертвой буллинга со стороны одноклассников. После дня рождения одноклассницы Сони Рябовой (Анна Демидова), зачинщицы травли, Макс пропадает, что переворачивает жизнь городка с ног на голову, попутно вскрывая ложь подростков и неприятные секреты взрослых. Смска, которую получают герои в конце первого сезона, доказывает, что Макс жив. В продолжении сериала возвращение Макса становится поводом для расследования другой, еще более страшной тайны - событий, которые замалчивались в Юровске более 30 лет.

6. Сериал "Самогонщицы"

Сериал о старинных рецептах водки, русских традициях пития и бескрайней широте души. На официальном YouTube-канале кинокомпании Epic Media: c 9 по 13 августа. Выходить будут по 2 серии в день. По сюжету Аня Карпухина, технолог ликеро-водочного завода в маленьком городке, возмущенная качеством продукции, самовольно изготавливает партию водки по старинному рецепту, за что ее штрафуют на миллион и увольняют с работы. Чтобы оплатить штраф, Аня с помощью двух подруг решает продать две тысячи бутылок самопальной водки. Молодой гендиректор завода Игорь Проскудин, высокомерный московский бизнесмен. Когда в городке из-под полы начинает продаваться чудо-водка, он решает найти и наказать самогонщиков, но влюбляется в Аню... Режиссер-постановщик - Анарио Мамедов. В ролях: Валерия Кристиансен, Янина Соколовская, Екатерина Дубакина, Антон Денисенко, Андрей Мясников, Антон Афанасьев, Александр Беляев, Максим Битюков и другие. Сериал создан в новом веб-формате - 10 серий по 10+ минут. Мировая тенденция по сокращению серий дает выбор зрителю: посмотреть все серии подряд, как фильм на большом экране, или загружать по одной серии на любом мобильном устройстве.

7. Сериал "Вместе навсегда"

Фото: телеканал "Россия"

На "России 1", 9 августа в 21:20. Катя и Саша любят друг друга и собираются пожениться, но узнают, что их семьи - заклятые враги. Между влюбленными неожиданно встает и бизнесмен Роман Гордеев - владелец подпольного казино. Он стремится завоевать Катю. Но она предана Саше, да и ее младшая сестра Лиза буквально одержима Романом. Обстоятельства против них, но смогут ли Катя и Саша отказаться друг от друга? В ролях: Алена Константинова, Петр Рыков, Артур Сопельник, Олег Масленников-Войтов, Арина Постникова, Олег Алмазов и другие.

8. Турецкий сериал "Постучись в мою дверь"

Фото: телеканал "Суббота"

На канале "Суббота!", с 9 августа в 15:00. Ландшафтный дизайнер Эда мечтает об учебе в Италии, но вынуждена подрабатывать флористом. Грант на обучение, на который она рассчитывала, аннулировали, а оплачивать обучение самостоятельно девушка не может. Эда выясняет, что компания, которая финансировала обучение, принадлежит молодому бизнесмену Серкану Болату. Он предлагает девушке заключить договор - Эда должна притвориться его невестой, а взамен она получит заветный грант на обучение. Для исполнителей главных ролей Ханде Эрчел и Керема Бюрсина работа в сериале стала поворотной в карьере.

9. "Кинескоп" с Петром Шепотинником

74-й Каннский международный кинофестиваль на "России К", 9 августа, 14:10. После прошлогодней паузы, вызванной пандемией, в июле 2021 года прошел 74-й Каннский фестиваль. Среди его участников - Леос Каракс, Нанни Моретти, Жак Одиар, наши соотечественники Кирилл Серебренников, Алексей Герман-младший, ученица Александра Сокурова Кира Коваленко, получившая Главный приз программы "Особый взгляд" за фильм "Разжимая кулаки". Программа "Кинескоп" с Петром Шепотинником проложила свой собственный маршрут по лабиринтам этого во многом уникального фестиваля.

10. Документальный фильм "Эми Уайнхаус: 10 лет спустя"

На MTV Россия, 15 августа в 21:25. Это новая интерпретация жизни, любовных отношений и творчества певицы, призванная показать настоящую Эми благодаря участию в съемках друзей и родственников певицы, в том числе ее матери Дженис Уайнхаус.

11. Истории звездных актрис на ОТР

Ольга Красько в программе "Культурный обмен". ОТР, 14 августа в 06:55 и в 23:00. Сергей Николаевич продолжает разговор о Театре Олега Табакова. На этот раз героиней его программы станет актриса, мама троих детей и поклонница орхидей - Ольга Красько. А в программе "Моя история" в гостях у Дмитрия Кириллова - актриса Инга Оболдина. Более 50 фильмов, десятки спектаклей на ведущих театральных сценах и рейтинговые сериалы. Оболдина - одна из самых востребованных актрис нашего времени. ОТР, 10 августа в 6:15 и 22:45.

12. Документальный фильм "Королева леса"

Канал HDL, 14 августа, 18:00. Путешествие в заповедник Шульган-Таш (Башкортостан) - единственное место на территории России, где сохранилось бортничество как ремесло. Именно здесь водится дикая бурзянская пчела, а люди бережно хранят традиции предков по сбору меда. Ведущий Евгений Кривцов провел целый год с семьей пчеловодов.

13. Мультсериал "Мой питомец - псих"

На More TV, с 9 августа. Расскажет о группе домашних и бездомных животных, которые однажды решают разобраться со своими проблемами, организовав группу психологической поддержки. Пудель Хани - ее озвучивает звезда легендарного шоу "Друзья" Лиза Кудроу - организует в своей гостиной терапевтический клуб. Таким способом Хани борется и со своими внутренними переживаниями: она застряла в сложном браке с Шефом - неряшливым сенбернаром, который любит жевать хозяйские носки и вылизываться. В группу также ходит Шел - сексуальная черепаха с интимными проблемами; Табита - стареющая персидская кошка, в прошлом - королева красоты; Серый - умный уличный кот, который живет одновременно примерно с 30 другими кошками и одним глазом наблюдает за Табитой; Чико - безумно наивный кот; и новый член группы Диабло - беспокойный терьер в свитере, страдающий обсессивно-компульсивным расстройством.

14. Трэвел-шоу "Лето - это…" со звездами TikTok

На Kion, c 9 августа. Это новый проект из линейки Kion Originals, который позволит зрителям увидеть в сравнении сразу два варианта отдыха и выбрать направление по душе: поездку к морю на машине и визит к родственникам в деревню. Проект сочетает в себе микс разных жанров: влог, романтический роад-трип и реалити-шоу. В проекте "Лето - это море" герои отправятся на машине к живописным берегам Крыма. Герои - популярные фуд-блогеры - супруги Камилла (@kamillatasty, 12 млн подписчиков) и Антон Дмитриевы (@anton_dmitriev, 694 тыс. подписчиков). В серии выпусков "Лето - это деревня" блогеры окажутся наедине с природой и сельской реальностью. Постигать самобытность деревенской жизни предстоит блогерам из PopStar House: Илье Милохину (@_ilyamilokhin, 1,3 млн), брату тиктокера Дани Милохина, Кириллу Воллику (@vollik_, 3,7 млн), Лере Кантур (@kanturlera, 2 млн), Кристине Федосовой (@kristinochka, 40 тыс.), а также популярным в TikTok близняшкам Насте и Кате (@twinsrussian, 7 млн). В шоу планируется использовать и видеоматериалы из личных аккаунтов блогеров.

15. Премьера нового шоу Макса +100500

На "ЧЕ!", с 14 августа в 22:30. В "iТопчике" Максима Голополосова впервые появится соведущий, который будет представлять противоположную точку зрения. "iТопчик" - это обзоры на развлекательный контент со всего мира. Популярные тренды из TikTok, видеоблогеры и топовые шоу, набирающие миллионы просмотров в сети. Все это популярный ведущий будет отбирать для своей программы вместе с новым напарником. Кто станет соведущим Макса в проекте? Телеканал "ЧЕ!" задействовал самого острого на язык антигероя - Дэдпула! А еще Тириона Ланнистера из "Игры Престолов" и коммандера Спока из "Звездного пути". Как популярные персонажи смогут вести шоу? Есть один человек, объединяющий этих (и многих других) героев. На русском языке они говорили голосом одного из самых известных актеров дубляжа Петра Гланца! Он-то и станет новым ведущим "ЧЕ!".