Президент призвал ФАС мониторить цены на продукты

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся стабилизации цен на продовольственные товары.

Глава государства поручил Федеральной антимонопольной службе обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети. Еще президент указал увеличить объемы ввоза в Россию сельхозпродукции из стран СНГ. Доложить по этому вопросу нужно к сентябрю.

Кроме того, президент рекомендовал главам регионов обеспечить совместно с правительством беспрепятственный доступ отечественных сельхозпроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам нестационарной и развозной торговли и увеличить количество таких торговых объектов. Цель - максимальная доступность для граждан и расширение возможностей сбыта отечественными фермерами своей продукции. Доклад нужно подготовить до 15 августа.