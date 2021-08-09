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Рубрика: Экономика

Президент призвал ФАС мониторить цены на продукты

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся стабилизации цен на продовольственные товары.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Глава государства поручил Федеральной антимонопольной службе обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети. Еще президент указал увеличить объемы ввоза в Россию сельхозпродукции из стран СНГ. Доложить по этому вопросу нужно к сентябрю.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Кроме того, президент рекомендовал главам регионов обеспечить совместно с правительством беспрепятственный доступ отечественных сельхозпроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам нестационарной и развозной торговли и увеличить количество таких торговых объектов. Цель - максимальная доступность для граждан и расширение возможностей сбыта отечественными фермерами своей продукции. Доклад нужно подготовить до 15 августа.

Экономика Товары и цены Власть Работа власти Президент Цены на продукты

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