Приняли за своих: как в 1941 году советская авиация бомбила Берлин

Через месяц после начала Великой Отечественной войны немецкая авиация попыталась разбомбить Москву, но получила жесткий отпор. Это не помешало министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу объявить, что советская авиация уничтожена, а главнокомандующий люфтваффе Герман Геринг хвастливо добавил: "Ни одна бомба никогда не упадет на столицу рейха!"
В это время и нарком ВМФ СССР адмирал Николай Кузнецов и командующий морской авиацией генерал-лейтенант Семен Жаворонков уже прорабатывали детали налета на Берлин. Идея отомстить немцам появилась у Кузнецова сразу после атаки на Москву, Сталин ее одобрил.
Возможность добраться до логова Гитлера была лишь одна - взлетев с аэродрома на эстонском острове Эзель, остававшемся под контролем советских войск. Подготовка к операции началась 27 июля, когда командир 1-го минно-торпедного авиаполка Балтфлота Евгений Преображенский получил личный приказ Сталина нанести бомбовый дар по Берлину и его промышленным объектам.
2 августа из Кронштадта на Эзель под сильной охраной вышел караван барж с техникой и материалами для удлинения взлетно-посадочной полосы, бомбами и авиатопливом, а также койками и камбузом для летчиков и авиатехников. 4 августа на аэродром перелетела особая ударная группа из 15 бомбардировщиков ДБ-3. Пока готовили ВПП, пять самолетов без бомбовой нагрузки слетали к Берлину на разведку. Вернувшись, экипажи доложили, что ПВО немецкой столицы организована в форме кольца радиусом 100 километров, имеет много прожекторов, действующих на высоте до 6000 метров.
7 августа в 21.00 все 15 бомбардировщиков с трудом поднялись в воздух. Они несли максимальный запас топлива и 750 килограммов бомб. Для облегчения с машин сняли все ненужное оборудование, на земле остался и хвостовой стрелок. Целями для балтийцев были берлинский танкостроительный завод, авиазаводы Focke-Wulf и Heinkel, предприятие по выпуску авиадвигателей Daimler-Benz, завод радиотехники Siemens и две железнодорожные станции. Вел группу командир полка полковник Преображенский.
Полет проходил на высоте семи километров, в режиме радиомолчания и тяжелейших условиях. Температура за бортом была -40, стекла кабин и очки обмерзли, дышать летчикам пришлось через кислородные маски. Несколько раз бомбардировщики обнаруживала немецкая ПВО, но принимала за своих и огня не открывала. Напротив, сигналами прожекторов приглашала сесть на ближайший аэродром - немцы думали, бомбардировщики заблудились.
В 1.30 8 августа на хорошо освещенный Берлин посыпались советские бомбы. Немцы были настолько ошеломлены, что включили светомаскировку уже после того, как советские самолеты улетели восвояси. Зенитная артиллерия открыла ураганный огонь и флагманский радист Василий Кротенко на всякий случай нарушил радиомолчание, передав в эфир: "Мое место - Берлин! Задачу выполнили, возвращаемся на базу". Все 15 бомбардировщиков благополучно приземлились на Эзеле.
В тот же день немецкое радио сообщило о 150 британских бомбардировщиках, пытавшихся прорваться к Берлину и 9 сбитых при этом самолетах. "Германское сообщение о бомбежке Берлина интересно и загадочно, так как 7-8 августа английская авиация над Берлином не летала", - ответило Би-Би-Си. Правда открылась лишь после сообщения Совинформбюро.