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Рубрика: Экономика

Продажа пива может снова вернуться на стадионы

Текст: Павел Зарудный, Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8530)
Правительство планирует внести поправки в законопроект о продаже пива на стадионах, распространив это разрешение не только на футбол, но и на остальные стадионы, пишет РБК.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

По информации издания, запрет на розничную продажу пива и пивных напитков планируется оставить только для турниров, где проводятся детско-юношеские спортивные соревнования.

Фото: iStock
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Средства от продажи пива будут направлены на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, спорта высших достижений и детско-юношеского спорта.

На развитие детско-юношеского спорта должно быть направлено не менее 20% общего объема полученных средств. В минспорте рассчитывают, что закон будет принят уже в осеннюю сессию и заработает со следующего года.

Продажу пива на стадионах в России запретили еще в 2005 году. А в 2019 году законопроект, снимающий этот запрет, был внесен в Госдуму. Годом раньше ограничили рекламу пива на стадионах и на телевидении.Среди тех, кто выступает за отмену запрета, - много известных спортсменов, ведущих здоровый образ жизни.

Например, ветеран "Спартака", футбольный эксперт Евгений Ловчев "категорически за" такое разрешение, хотя сам человек непьющий. Он помнит, что ходил в Лужники еще в 60-е годы. И тогда на стадионах пиво продавали, но никаких инцидентов не было, зрители болели каждый за свою команду и не устраивали драки. Хотя времена были другие, пиво - "не тот напиток, который вызывает буйство", считает Ловчев.

Сергей Кирьяков, который после "Динамо" поиграл в немецких клубах "Карлсруэ" и "Гамбург", считает, что пиво и футбол должны быть вместе. "Пиво на трибунах - это часть футбольной культуры на Западе. Вы никогда не сможете объяснить фанатам, почему это надо запретить", - считает спортсмен. На Западе это целая культура. Каждый болельщик может купить пластиковый стаканчик пива за два евро и потом может экономить, если будет наливать следующую порцию в этот же стакан. Но после матча за сданную посуду он получит свои два евро обратно.

Российский и международный опыт показывает, что при определенном уровне контроля присутствие пива на стадионе не приводит к инцидентам, уверен председатель совета Ассоциации производителей пива Андрей Губка. В России сформировалась ответственная культура потребления, а болельщики (в том числе иностранцы) ожидают выбора напитков во время матчей и игр. Это доказывает успешный опыт проведения чемпионата мира по футболу-2018 и части Евро-2020 в России.

"Нельзя проецировать эти чемпионаты на весь российский футбол. Представьте, если разрешить продажу пива где-нибудь на районном стадионе. Это не вызовет рост потребления пива. Но то хулиганство, которое начнется с разрешением продажи пива (из-за чего его и прекратили), приведет потом к ужесточению регулирования не только пива, но и остального алкоголя", - считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

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