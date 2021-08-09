Профессор из Англии рассказал, что будет с коронавирусом дальше

Через несколько лет болеть коронавирусом люди будут преимущественно бессимптомно или в легкой форме, считает профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Такое мнение он выразил в своей статье в журнале Spectator, пишет РИА Новости.

Так, ученый предполагает, что коронавирус станет сезонным, а вакцины будут меньше защищать от него, но позволят избегать госпитализации и смерти.

При этом штамм "дельта" может оказаться конечной точкой, то есть мутировать дальше коронавирус не будет.

"Вирус стремительно эволюционирует до тех пор, пока не возникает его господствующий вариант. После этого его эволюция резко замедляется", - пояснил Хантер.

Профессор уверен, что худшая часть пандемии - по крайней мере, в Великобритании - уже позади. Однако он подчеркнул необходимость второй вакцинации, которая, по его мнению, как раз и позволит полностью остановить пандемию.