Путин дал поручения по борьбе с пожарами, ситуации с коронавирусом и ценами на продукты. Главное

На тушение природных пожаров к сентябрю будут выделены дополнительные средства, к борьбе с ними могут привлечь МЧС и новые силы Минобороны. Пострадавшим будет оказана помощь. Кроме того, ФАС станет отслеживать цены на продукты в торговых сетях, а фермерам будет проще находить покупателей. Такие поручения дал президент по итогам совещания с членами правительства. Кроме того, Владимир Путин рекомендовал губернаторам взять под личный контроль вакцинацию от коронавируса и указал координировать новые антиковидные меры с федеральными властями.

- До 1 сентября из резервного фонда правительства будут выделены дополнительные средства на тушение лесных пожаров и технику.

- До 1 октября кабмин примет решения по созданию на Дальнем Востоке межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров.

- Правительство рассмотрит вопрос о привлечении МЧС к ликвидации природных пожаров на территориях, прилегающих к населенным пунктам, а также оценит необходимость дополнительного привлечения сил и средств Минобороны.

- Губернаторам рекомендовано взять под личный контроль мероприятия по вакцинации от коронавируса и ежесуточно мониторить ситуацию, докладывая в Минздрав.

- До сентября нужно доложить о координации действий федеральных и региональных властей в случае принятия на уровне регионов решений о дополнительных ограничениях в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом.

- Будет организован ежесуточный мониторинг доставки вакцин против коронавируса от производителей до медицинских организаций (пунктов вакцинации).

- Малый бизнес и социальные НКО получат поддержку в связи с временными ограничениями из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

- Федеральная антимонопольная служба займется мониторингом формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.

- Будет увеличен ввоз сельхозпродукции из стран СНГ.

- Будет организован беспрепятственный доступ отечественных сельхозпроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам нестационарной и развозной торговли и увеличено количество таких торговых объектов.

- До сентября правительство с руководством Карелии, Якутии и Челябинской области примет меры по оказанию помощи пострадавшим от природных пожаров в этом году, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капремонт, строительство или приобретение нового жилья.