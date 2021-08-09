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Рубрика: Власть

Путин дал поручения по борьбе с пожарами, ситуации с коронавирусом и ценами на продукты. Главное

Текст: Кира Латухина
На тушение природных пожаров к сентябрю будут выделены дополнительные средства, к борьбе с ними могут привлечь МЧС и новые силы Минобороны. Пострадавшим будет оказана помощь. Кроме того, ФАС станет отслеживать цены на продукты в торговых сетях, а фермерам будет проще находить покупателей. Такие поручения дал президент по итогам совещания с членами правительства. Кроме того, Владимир Путин рекомендовал губернаторам взять под личный контроль вакцинацию от коронавируса и указал координировать новые антиковидные меры с федеральными властями.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба Фото: Алексей Никольский/пресс-служба
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба

- До 1 сентября из резервного фонда правительства будут выделены дополнительные средства на тушение лесных пожаров и технику.

- До 1 октября кабмин примет решения по созданию на Дальнем Востоке межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров.

- Правительство рассмотрит вопрос о привлечении МЧС к ликвидации природных пожаров на территориях, прилегающих к населенным пунктам, а также оценит необходимость дополнительного привлечения сил и средств Минобороны.

- Губернаторам рекомендовано взять под личный контроль мероприятия по вакцинации от коронавируса и ежесуточно мониторить ситуацию, докладывая в Минздрав.

Путин рассказал о мерах по сдерживанию цен

- До сентября нужно доложить о координации действий федеральных и региональных властей в случае принятия на уровне регионов решений о дополнительных ограничениях в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом.

- Будет организован ежесуточный мониторинг доставки вакцин против коронавируса от производителей до медицинских организаций (пунктов вакцинации).

- Малый бизнес и социальные НКО получат поддержку в связи с временными ограничениями из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

- Федеральная антимонопольная служба займется мониторингом формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Будет увеличен ввоз сельхозпродукции из стран СНГ.

- Будет организован беспрепятственный доступ отечественных сельхозпроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам нестационарной и развозной торговли и увеличено количество таких торговых объектов.

- До сентября правительство с руководством Карелии, Якутии и Челябинской области примет меры по оказанию помощи пострадавшим от природных пожаров в этом году, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капремонт, строительство или приобретение нового жилья.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Лесные пожары Пандемия коронавируса COVID-19 Цены на продукты

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